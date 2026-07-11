Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María: rodeada de amigas y un mensaje especial de su familia

Este sábado 11 de julio fue un día muy especial para Jorgelina Cardoso, que celebró sus 44 años rodeada del cariño de sus seres queridos. Desde su cuenta de Instagram, la esposa de Ángel Di María compartió varias postales del íntimo festejo, en las que se la pudo ver junto al exfutbolista, sus hijas Mía y Pía, familiares y amigas. Además, recibió una gran cantidad de saludos y mensajes llenos de afecto, que no tardó en compartir con sus seguidores.

Así fue el cumpleaños de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María

A través de sus historias de 24 horas, Jorgelina Cardoso compartió algunas de las imágenes más significativas de su vuelta al Sol número 44. Mediante una serie de fotos, la instrumentadora quirúrgica y exmodelo recibió una ola de saludos que fueron desde el sentido posteo que le realizó Ángel Di María, hasta las dedicatorias de todo su círculo cercano, incluyendo a su suegra y su cuñada.

Cumpleaños de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María | Instagram

En un principio, fue el propio campeón del mundo quien irrumpió en sus redes sociales y homenajeó a la madre de sus hijas. “Feliz cumpleaños amor de mi vida”, comenzó diciendo El Fideo. Acto seguido, manifestó sus anhelos para su compañera de vida: “Solo le pido al universo que te regale y te cumpla cada deseo que pidas para este nuevo año de vida. Le doy gracias a la vida de tenerte. Sos mi mundo. Y te mereces todo lo mejor del mundo. Te amo muchísimo”.

Para acompañar estas sentidas palabras, Jorgelina compartió una foto en la que se la ve junto a su esposo disfrutando de una jornada de relax a bordo de un yate, navegando sobre un mar de aguas turquesas. Abrazados y muy enamorados, la pareja posó con una actitud súper romántica, reflejando el gran momento que atraviesan juntos. “Te amo mucho mi amor, gracias por tanto amor”, respondió ella sumamente agradecida con su marido.

El mensaje de Ángel Di María a Jorgelina Cardoso | Instagram

Asimismo, no faltaron las postales junto a su grupo de amigas, que se reunieron para acompañarla en una noche muy especial. Según dejó ver en las imágenes, Jorgelina celebró su cumpleaños en un lujoso restaurante, rodeada de un numeroso grupo de mujeres. "Siempre es hermoso compartir con ustedes, gracias por tanto amor", escribió al compartir una foto grupal junto a las chicas, agradecida por el cariño y la compañía en un día tan importante para ella.

Cumpleaños de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María | Instagram

El mensaje especial para Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María

Más allá de los buenos augurios de su grupo de amigas y de Ángel Di María, su suegra, Diana Gómez, también se pronunció al respecto. “Feliz cumpleaños nuera querida. Espero que lo pases genial”, escribió la mamá del volante de Rosario Central. Jorgelina Cardoso le devolvió el gesto y deslizó: “Gracias suegra”, junto a un corazón blanco en señal del buen vínculo que las une como familia.

El mensaje de Diana Gómez, la mamá de Ángel Di María, a Jorgelina Cardoso | Instagram

Eva Di María, hermana del Fideo, también la homenajeó a la distancia con un cálido post: "¡Feliz cumple, cuña! Deseo que siempre seas feliz. Te merecés todo lo bueno". Para acompañar sus palabras, compartió una foto en la que ambas aparecen abrazadas y sonriendo, reflejando el cariño que las une. Más allá de los saludos que recibió por parte del pueblo canalla, Jorgelina también fue homenajeada por un refugio de animales con el que colabora, que le dedicó un cálido mensaje y destacar su compromiso y solidaridad con la causa.

El mensaje de Eva Di María, la hermana de Ángel Di María, a Jorgelina Cardoso | Instagram

De esta manera, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, celebró sus 44 años rodeada del amor y el cariño de su familia, su esposo, sus amigas y todos aquellos que quisieron hacerle llegar un saludo especial en este día tan importante. Como muestra de agradecimiento, la cumpleañera reposteó cada una de las menciones que recibió y les devolvió el gesto con emotivos mensajes de cariño.