La humilde casa donde creció Ángel Di María en Rosario: la historia detrás de la calle que lleva tatuada

Ángel Di María es uno de los jugadores argentinos más importantes, y un ícono popular para todos los fanáticos. Desde chico, se destacó entre las calles de un club de barrio de Rosario, y luego fue aumentando en fama hasta consagrarse como una de las máximas leyendas de la selección argentina. "El Fideo" se retiró formalmente de la selección tras volverse campeón de la Copa América 2024, y volvió a su ciudad natal, para mantenerse como extremo derecho en Club Atlético Rosario Central de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina .

Si bien en la actualidad vive con su familia en una increíble mansión en la zona residencial de Funes, Rosario guarda entre sus calles la humilde casa que lo vio crecer y dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Di María, incluso, guarda ese recuerdo en uno de sus tatuajes en el brazo, recordando para siempre la calle que se volvió punto turístico de todos los fanáticos del jugador, que sigue haciendo historia.

Ángel Di María

Así era la calle en la que creció Ángel Di María: el tatuaje en su honor

Ángel Di María nació el 14 de febrero de 1988 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, y se crió en una humilde casa ubicada en la calle Perdriel , dentro de un barrio. Allí, el ícono popular dio sus primeros pasos como futbolista, en un club de cerca de su hogar, y que lo ayudó a formarse para luego ir a su querido Rosario Central. Durante los años 80 y 90, la calle Perdriel era una típica cuadra de barrio obrero, pero, para "Fideo", era una extensión de su casa y el potrero perfecto para jugar al fútbol con sus amigos de toda la vida.

Muchos de sus seguidores no dudan en ir al lugar y tomar fotos de cómo está en la actualidad esa calle que lo vio crecer. Su casa era una fusión del espacio familiar y un pequeño negocio que armó su papá para vender productos de limpieza sueltos. El patio trasero, con el paso del tiempo, se transformó en una carbonería para poder pagar las deudas familiares, y el primer trabajo con su familia que realizaba Ángel antes de ir a entrenar al club El Torito, a unas cuadras de su casa.

La calle Perdriel se convirtió en un punto turístico para todos sus seguidores, debido a la importancia que Fideo le da en su memoria. En 2007, justo antes de armar las valijas para mudarse a Portugal y empezar su carrera europea en el S.L. Benfica, Ángel Di María se tatuó en el antebrazo izquierdo un pacto simbólico de amistad con sus amigos del barrio y un refugio para los momentos más difíciles a los que se enfrentaría lejos de su hogar. "Nacer en la Perdriel fue y será lo mejor que me pasó en la vida", se puede leer, y lo dejó marcado entre su manga de otros recuerdos.

Con el paso del tiempo, la Perdriel se volvió punto sagrado de reunión para la banda de amigos. Cada vez que Ángel regresaba a Rosario, ellos se veían en la cuadra de tierra, con un asado y partidos de fútbol improvisados. Incluso, cuando Di María se consagró campeón de la Copa América, sus amigos organizaron un asado de bienvenida y celebración. En la actualidad, y tras su retiro definitivo de la selección, decidió volver a su ciudad natal, pero no al barrio de su infancia.

El tatuaje de Ángel Di María

Así es la casa donde vive Ángel Di María y su familia en Rosario

Tras su salida de la selección argentina, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso regresaron al Rosario de donde se conocieron, junto a sus dos hijas, Mía y Pía, y comenzaron a vivir en una espectacular y moderna mansión ubicada en el exclusivo barrio cerrado Funes Hills San Marino, en la localidad de Funes. Este refugio prioriza la privacidad, la comodidad familiar y un contacto fluido con la naturaleza, con los colores modernos y contemporáneos cálidos.

En su interior, se destaca por un refinado estilo industrial y minimalista, donde predominan los techos altos y las líneas geométricas limpias. Entre paneles de vidrio, luz natural y tonos neutros como el negro, el beige y el gris, marca una sofisticación auténtica y crea un espacio para que la familia disfrute de cada habitación. El exterior fue diseñado como un oasis de recreación y relax absoluto. Una gran piscina, que incluye una cascada privada, se vuelve el centro de atención y recrea la atmósfera de un spa. Además, hay una pileta enmarcada por un deck de madera clara con reposeras y amplias galerías cubiertas, completando el jardín junto a juegos infantiles y una parrilla para reuniones con amigos.

La casa donde vive Ángel Di María y su familia en Rosario

Si bien su presente está rodeado de privacidad, seguridad y la familia que construyó, Ángel Di María no duda en recordar aquel barrio que lo crió y que lo vio dar sus primeros pasos en el fútbol. La calle Perdriel aún sigue manteniendo la que fue su casa de la infancia, y se volvió centro de turismo de sus fanáticos, habiendo quedado grabado en su piel.

A.E