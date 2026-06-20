Una por una, las mejores fotos de las vacaciones de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en México

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso viajaron a México para disfrutar de un merecido descanso familiar. El jugador y su pareja utilizaron las redes sociales para mostrar la intimidad de un viaje marcado por el descanso, momentos compartidos y paisajes paradisíacos.

El increíble álbum de fotos de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en México

Tras una intensa temporada futbolística con Rosario Central, Ángel Di María eligió hacer una pausa y disfrutar de unos días de descanso en familia. El campeón del mundo viajó junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, y sus hijas, Mía y Pía, a México, desde donde compartieron postales de ensueño que reflejan la tranquilidad y la intimidad de sus vacaciones frente al mar.

A través de sus historias de Instagram, la pareja mostró algunos de los rincones del exclusivo resort donde se hospeda. Las imágenes dejan ver amplios espacios abiertos, piscinas con vista al océano, palmeras que enmarcan el paisaje tropical y sectores de descanso diseñados para relajarse frente al mar turquesa.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María en México

Una de las fotografías más tiernas retrata un momento de complicidad entre Mía, de 13 años, y Pía, de 9. En la misma se encuentran sentadas frente a frente en una gran mesa de madera mientras disfrutan de una partida de ajedrez mientras aprovechan la tranquilidad del lugar. De fondo se aprecia la inmensidad del complejo, con una vista privilegiada hacia la piscina y la playa, una postal que resume el espíritu familiar que caracteriza a los Di María.

Mía y Pía, las hijas de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Otra de las imágenes muestra a la familia completa durante una salida nocturna dentro del resort. Allí, Ángel Di María, Jorgelina Cardoso y sus hijas, Mía y Pía, posan sonrientes frente a un elegante espejo de agua decorado con faroles rojos colgantes que iluminan la escena.

Mientras el futbolista eligió un look relajado compuesto por camisa clara, pantalón beige y zapatillas blancas, su pareja apostó por un vestido negro de líneas simples. Por otro lado, sus pequeñas lucieron outfits cómodos y veraniegos para la ocasión.

Ángel Di María junto a su familia en México

Sin dudas, las postales que compartieron Ángel Di María y Jorgelina Cardoso permiten apreciar la exclusividad del destino elegido. De hecho, una de las fotografías muestra una impactante vista panorámica de la piscina rodeada de reposeras, sombrillas y vegetación tropical, con el mar turquesa de fondo. El entorno transmite calma absoluta y confirma que la familia aprovechó estos días para desconectarse de la rutina y recargar energías.

Las vacaciones de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en México

El viaje llega en un momento especial para Ángel Di María, quien continúa disfrutando de una etapa muy cercana a sus afectos tras su regreso al fútbol argentino. Lejos de los estadios y las obligaciones deportivas, el rosarino se mostró enfocado en compartir tiempo de calidad con Jorgelina Cardoso y sus hijas.

De esta manera, entre partidas de ajedrez, caminatas por el resort, cenas familiares y vistas privilegiadas al Caribe mexicano, las fotos de las vacaciones de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en México cautivaron a sus miles de seguidores y cosecharon una lluvia de "likes" en pocas horas.

El look canchero de Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, para una salida familiar en México

Las vacaciones de los Di María reflejan una combinación perfecta de descanso, lujo y momentos compartidos en familia. Mía, la primera hija del matrimonio, se mostró feliz en el país azteca y compartió en su cuenta de Tik Tok un video que muestra el look elegido para una salida familiar.

Frente a un espejo y mostrándose desenvuelta frente a cámara, la jovencita lució un outfit compuesto por un top blanco off the shoulder con detalles confeccionado con tela de encaje y un pantalón de jean en color celeste de estilo holgado. Una estética canchera e ideal para las altas temperaturas del lugar.