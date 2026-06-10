Los hijos de Nahuel Pennisi y el hijo de Abel Pintos brillaron en el teatro

El estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate en el Teatro Gran Rex reunió a una gran cantidad de figuras del espectáculo, la música y la televisión. Entre los invitados que más destacaron en la alfombra roja fueron Abel Pintos y Nahuel Pennisi, dos de los artistas más queridos de la escena nacional.

Charlie y La Fábrica de Chocolate argentina

Más allá de sus carreras y del éxito que cosechan sobre los escenarios, ambos suelen compartir algunos momentos de su vida personal con sus seguidores. En ese sentido, el crecimiento de sus hijos, Agustín y Mateo, despierta cada vez más curiosidad entre quienes siguen de cerca sus historias familiares.

Así está hoy Agustín, el hijo de Abel Pintos

Desde su nacimiento en octubre de 2020, Agustín se convirtió en uno de los grandes pilares de la vida de Abel Pintos y Mora Calabrese. Aunque la pareja siempre intentó mantener a sus hijos alejados de la exposición mediática, cada tanto comparte algunas postales familiares que permiten ver cuánto creció el pequeño con el paso de los años.

Abel Pintos junto a Mora Calabrese y su hijo Agustín

Nacido en Resistencia, Chaco, la provincia natal de su mamá, el pequeño creció rodeado de naturaleza, música y el cariño de una familia que prioriza la intimidad. A medida que fue creciendo, muchos seguidores comenzaron a notar el gran parecido físico que tiene con el cantante. Hoy, con cinco años, Agustín continúa desarrollándose lejos de los flashes, acompañado por una familia que busca que viva una infancia tranquila mientras su papá sigue recorriendo los escenarios más importantes del país.

Mateo, el hijo de Nahuel Pennisi que heredó el talento de su padre

Por su parte, Mateo, el hijo mayor de Nahuel Pennisi, también estuvo presente en el estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate y llamó la atención por lo mucho que creció. Con apenas seis años, el pequeño se convirtió en uno de los protagonistas más tiernos de la noche y despertó la curiosidad de quienes siguen de cerca la vida familiar del cantante.

Nahuel Pennisi justo a su familia

Fruto de la relación del artista con su pareja, Mateo crece junto a su hermana menor, Alma, en un entorno marcado por el amor, la música y el acompañamiento constante de sus padres. Con el paso de los años, el pequeño comenzó a demostrar un especial interés por la música, una pasión que parece haber heredado de su padre. En distintas ocasiones, Nahuel Pennisi mostró escenas familiares en las que Mateo disfruta de canciones, instrumentos y momentos vinculados al arte, dejando en evidencia el estrecho vínculo que comparten.

Así, Agustín y Mateo crecen lejos de los grandes focos mediáticos, pero acompañados por el cariño de sus familias y de los seguidores de sus padres. A través de las publicaciones que comparten Abel Pintos y Nahuel Pennisi, es posible ver cómo evolucionan los hijos de dos de los cantantes más queridos de la música argentina.