Nahuel Pennisi reveló el gran gesto que tuvo Paz Martínez con él cuando todavía no era famoso: “Valió la pena”

Recientemente Nahuel Pennisi recordó una anécdota de sus primeros pasos profesionales que tuvo como escenario a Crónica TV. Durante una charla con el Pollo Álvarez, el cantante contó cómo llegó al canal después de que un productor lo descubriera tocando en un restaurante y lo invitara a mostrar su talento frente a las cámaras.

Nahuel Pennisi, Paz Martínez | Instagram

La experiencia tuvo un episodio inesperado: después de compartir su teléfono personal al aire, comenzó a recibir numerosas llamadas, hasta que una de ellas lo sorprendió especialmente. Del otro lado estaba Paz Martínez, reconocido cantante y compositor, cuyo contacto convirtió aquella visita al canal en un recuerdo importante para el músico.

Así fue la primera aparición de Nahuel Pennisi en televisión

Según relató Nahuel Pennisi, un productor lo había visto tocar en un restaurante y le propuso acompañarlo a Crónica TV. Aunque la invitación le generó algunas dudas, finalmente aceptó. La producción le envió un taxi hasta su casa y llegó al canal sin acompañantes, una situación que recordó con humor durante la conversación con el Pollo Álvarez.

"Escuchá, me mandan un taxi a mi casa. Fui solo, Pollo”, contó. Al llegar, se encontró con la recordada conductora Anabela Ascar, quien lo recibió y le preguntó qué iba a cantar. Después de su presentación, le preguntaron cómo podían contactarlo para escucharlo y consultar por posibles contrataciones. Sin representante ni alguien que pudiera gestionar esas comunicaciones, el cantante decidió compartir su teléfono personal frente a las cámaras. Sin embargo, la decisión tuvo una consecuencia inmediata: apenas salió del canal, comenzó a recibir llamados de personas que lo habían visto en televisión.

La inesperada llamada de Paz Martínez a Nahuel Pennesi

Entre las comunicaciones que recibió durante el regreso a su casa, hubo varias que no estaban relacionadas con oportunidades laborales. Nahuel Pennisi recordó, por ejemplo, el llamado de un hombre que trabajaba en una panadería y que lo había escuchado mientras viajaba en el colectivo 338, que conecta La Plata con otras localidades de la zona. La sucesión de llamadas llegó a resultarle agotadora, hasta que atendió una que no esperaba. "Le digo: '¿Hola?'. Y me dice: '¿Hola, Nahuel? Sí, ¿qué tal? Te habla El Paz Martínez'", relató.

Nahuel Pennisi cantando | Instagram

"Ahí dije: 'Valió la pena ir a Crónica'", recordó Nahuel Pennisi durante la charla. Para el cantante, la comunicación representó un momento importante porque sintió que alguien con trayectoria en la música lo había visto y se acercaba para darle una mano. Tras ser confirmado como una de las voces que le cantará al Papa León XIV, la anécdota quedó entre los recuerdos de sus comienzos profesionales, una etapa en la que una presentación televisiva y una llamada terminaron convirtiéndose en una experiencia que todavía recuerda con humor.