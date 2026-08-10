La historia de amor de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo: los valores que los unieron, las reuniones familiares y el perfume que los cautivó

La historia de amor de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo comenzó de manera inesperada, durante uno de los primeros viajes del cantante a Tucumán para participar de distintos festivales. Lo que comenzó como un encuentro laboral se convirtió en una conexión que creció a partir de largas conversaciones, afinidades y pequeños detalles que el músico todavía recuerda.

Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

Durante su visita a Fernet con Grego, el programa de Grego Rossello en Telefe, Nahuel Pennisi repasó los comienzos de su relación y reveló qué fue lo que más le llamó la atención de Mayra Deleo cuando se conocieron: “Fue lindo porque a Mayra la conozco cuando me llevaron a Tucumán por primera vez a unos festivales. Ella es parte de la productora que me contrata a mí”, contó el cantante.

Nahuel Pennisi reveló qué lo cautivó de Mayra Deleo

Según explicó Nahuel Pennisi, Mayra Deleo no tenía mucho conocimiento sobre su carrera artística pues, no era seguidora habitual de su música. “Cuando llegué a Tucumán esa primera vez, el papá le dijo: ‘Che, vas a tener que acompañar a Nahuel’, y ella se leyó la gacetilla medio rápido, me conoció ahí, escuchó un poco los discos medio por arriba como para no estar sin ninguna data”, relató.

Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

Para Nahuel Pennisi, esa falta de fanatismo hizo que el vínculo naciera de una manera diferente: “No era ni fan ni nada. Y yo creo que eso también lo hizo lindo”, sostuvo. “Yo me acuerdo que le decía que me gustaba hablar con ella, que eso no me pasaba nunca”, recordó el músico. Y agregó: “Con ella me pasaba de que me gustaba seguir hablando”. Sin embargo, hubo otro detalle que quedó asociado para siempre con aquel primer encuentro: el perfume de Mayra: “Una de las cosas que me atrapó de ella fue el perfume que tenía”, reveló.

Los valores familiares que unieron a Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

Más allá de aquella primera impresión, Nahuel Pennisi destacó que la relación se consolidó a partir de valores que ambos compartían: “Nos unieron mucho los valores familiares, el valor de la comida compartida con los padres, con los amigos, de lo que significa estar para los hermanos, estar para tus papás”, explicó. El cantante también recordó con cariño las reuniones familiares de Mayra Deleo, una dinámica que lo sorprendió desde el comienzo: “Me atraparon mucho las reuniones familiares de mis suegros, de mis cuñados, que se juntaban con sus tíos, sus primos, sobrinos, y era una juntada domingo al mediodía de 20 personas”, relató.

Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

Para Nahuel Pennisi, esa forma de compartir la vida cotidiana también se reflejaba en los gestos más sencillos: “El valorar un gesto simple como: ‘Che, ¿querés un mate?’. Bueno, eso somos nosotros”, expresó. Con el tiempo, aquella relación que nació en un viaje de trabajo se convirtió en una familia junto a Mayra, con quien hoy comparte la crianza de sus dos hijos.