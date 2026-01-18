El álbum de fotos inédito que mostró Lali Espósito por el cumpleaños de Pedro Rosemblat

Tras haber anunciado con bombos y platillos su compromiso -y futuro casamiento-, Lali Espósito y Pedro Rosemblat siguen disfrutando de sus distendidas vacaciones en la playa lejos de sus ajetreadas agendas laborales. A la flamante pareja, que está atravesando uno de los momentos más dulces de su noviazgo, se la ve más enamorada que nunca. Tal es así que, para celebrar el cumpleaños del conductor, la cantante pop decidió compartir un álbum de fotos inéditas que llenó de ternura y suspiros en redes sociales.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, más enamorados que nunca

Pedro Rosemblat es uno de los que integran la interminable lista de los famosos nacidos en enero y bajo el signo de capricornio. Este sábado 17, el streamer celebró sus 36 años rodeado del amor de su futura esposa, Lali Espósito. Cuidando su intimidad y sin dar mayores detalles de sus paradisíacas vacaciones, fue la propia cantante que utilizó su cuenta oficial de Instagram para homenajearlo con las postales más significativas de la jornada.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Instagram

La primera fue un video donde se lo ve al humorista caminar hacia la orilla de la playa luego de haberse sumergido en el mar. “Feliz cumple amor mío”, escribió la solista dejando que la imagen del joven hable por sí misma. En dicho clip se puede apreciar cómo disfruta de la calma del agua y de la soledad ya que no se ven veraneantes a su alrededor. Asimismo, en otra de las fotografías, se lo puede ver envuelto en un toallón color rosa con estampados en blanco y negro debajo de un frondoso árbol.

Estas tomas espontáneas son las preferidas de la intérprete ya que dejan al descubierto los gestos más auténticos de su amado; expresiones que la enamoran día a día barriendo con la superficialidad de las fotos cuidadas y con poses estéticas. “Te amo”, es la frase que resume cada retrato que aparece del comunicador que conquistó el corazón de la reina del pop argentino.

Pedro Rosemblat | Instagram

Lali Espósito y Pedo Rosemblat a un paso del altar

Pese a que Lali Espósito y Pedro Rosemblat optaron por mantener en absoluta reserva los detalles de su casamiento, en esta última semana, las fotos de la pareja comenzaron a hacerse virales en la web. Fomentada por la popularidad de ambos y por los gestos de cariño mutuo, la cantante y el fundador de Gelatina no dudaron en mostrarle al mundo su inmenso amor y el romanticismo que los caracteriza.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Instagram

Como prueba fehaciente están las dos imágenes donde se los ve -primero en la playa y después frente a un espejo- de lo más enamorados y con actitudes cómplices consolidándose en una de las parejas más queridas del espectáculo. De esta manera, la joven encontró el equilibrio perfecto para compartir su amor sin brindar mayor contexto a su vida privada.

Así, Lali Espósito celebró el cumpleaños de Pedro Rosemblat con un álbum de fotografías inéditas de su viaje a las playas de Brasil. En cada postal se los puede ver con un semblante distendido, relajado y lleno de amor; un cariño que en unos meses cobrará un marco institucional y será, sin dudas, el casamiento del año. En paralelo, la pareja disfruta de celebrar cada momento de la vida cargados de complicidad, romanticismo y diversión.

NB