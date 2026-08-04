Quién es Coqueein Montana y cómo fue su relación con La Joaqui: se conocieron en una batalla de gallos y tuvieron a Shaina

Si hay una artista influencia en la música urbana argentina, y que se ganó el amor de los usuarios de las redes sociales, esa es La Joaqui. Consolidada como una figura clave del RKT y la cumbia 420, su carrera despegó en las batallas de gallos, donde destacó como una de las primeras mujeres con fuerte presencia en el freestyle local. Con éxitos masivos que acumulan millones de reproducciones, transformó la escena popular y se convirtió en un referente de empoderamiento.

Sin embargo, en aquellos primeros años de competencia en las plazas y escenarios de improvisación, cruzó caminos con Coqeein Montana. El cantante, cuyo nombre real es Fernando García, fue uno de los pioneros del trap argentino, reconocido por su estilo disruptivo y sus rimas afiladas en la competencia El Quinto Escalón. Si bien ambos compartían la pasión por el género y el underground, la afinidad artística pronto se transformó en un intenso y complejo vínculo personal, que los llevó a tener a la primera hija de la cantante, Shaina.

Coqeein Montana, La Joaqui y Shaina

La historia de amor de La Joaqui y Coqeein Montana: los unió la música y una batalla de gallos

La Joaqui comenzó pavimentando su carrera en la música desde el underground, y llamando la atención de los más fanáticos del género. Demostrando su talento como una de las pocas mujeres que se podían incluir en el género, comenzó a hacer su nombre, cuando el movimiento del rap y el freestyle underground en Argentina empezaba a consolidar sus primeras bases sólidas. Sin embargo, había otro contante que se volvía uno de los pioneros para transformar este género musical en la industria que es hoy en día: Coqeein Montana.

Ambos artistas se conocieron compartiendo intensas jornadas en las plazas y escenarios de las batallas de gallos, un espacio competitivo donde la improvisación y la pasión por la música urbana actuaron como el conector inmediato entre los dos. Lo que inició como una fuerte afinidad artística dentro de las competencias derivó rápidamente en un noviazgo formal que se extendió durante un tiempo en su juventud. La pareja se volvió la protagonista de videoclips musicales, mientras hacían crecer sus carreras, y compartió la convivencia en una humilde pensión junto a otros colegas del ambiente musical.

Sin embargo, detrás de las rimas y la aparente complicidad cultural, la realidad estuvo lejos de ser un camino idílico. Lejos de ser perfecto, el noviazgo fue violento para La Joaqui , quien sufrió maltrato físico y psicológico mientras se encontraba embarazada. La crudeza de esta situación y el rol de su expareja como un padre ausente salieron a la luz de forma masiva años después, cuando su colega G-Sony expuso al agresor en una batalla de la Liga Bazooka, demostrando que la relación entre los dos cantantes era más complicada de lo que parecía en los medios de comunicación.

Coqeein Montana, La Joaqui

El lado que no se mostraba de la relación de La Joaqui y Coqeein Montana: la denuncia que se hizo pública

La realidad detrás del noviazgo entre La Joaqui y Coqeein Montana estuvo marcada por un profundo calvario de violencia física y psicológica. Mientras compartían sus días en una pensión junto a otros jóvenes de la escena, los episodios de agresión eran constantes pero permanecían silenciados en la intimidad. La situación salió a la luz pública, ocho años después de terminada la relación, durante una batalla escrita de la Liga Bazooka en el teatro Gran Rex. Con el permiso de la cantante, el rapero G-Sony enfrentó directamente al ex y, en su ronda de rimas, lanzó una acusación contundente que dejó en shock al público: “¿Pensabas que ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”.

Las rimas siguientes fueron relatando la historia que La Joaqui mantuvo en silencio durante años, y expuso que la crudeza del maltrato coincidió con el momento más vulnerable para la artista: el nacimiento de su primera hija. Shaina llegó al mundo en el 2016, y fue el punto clave para que la relación se terminara. Según recordó el freestyler amigo de La Joaqui, durante el proceso de gestación, las situaciones de sometimiento eran extremas, ya que Coqeein la obligaba a trabajar cantando en las líneas del subte mientras él no hacía nada.

“Si él no contaba mi verdad, a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. ¿Sabes cuántas veces quise que alguien me defienda así?”, expuso la referente de RKT, y reconoció que durante casi ocho años guardó el dolor por vergüenza. A pesar de eso, y gracias a la valentía de su colega, finalmente pudo cerrar ese ciclo destructivo de su pasado. En la historia de la relación, el vínculo llegó a su fin definitivo precisamente porque Coqeein Montana no quiso hacerse cargo de la paternidad ni de las responsabilidades afectivas y económicas de la recién nacida, eligiendo desaparecer y abandonar por completo a su familia.

Coqeein Montana, La Joaqui

El presente de Coqeein Montana, lejos de La Joaqui y su hija Shaina

La relación actual de Coqeein Montana y La Joaqui los mantiene alejados el uno del otro, marcando caminos completamente opuestos y nuevos comienzos familiares. Lejos del padre de su primogénita, la artista logró consolidar un hogar sólido y lleno de afecto centrado en la crianza de sus dos hijas: Shaina , quien recientemente celebró sus diez años, y su hermana menor, Eva. La artista urbana se encarga de mostrar con orgullo en sus redes sociales cómo las niñas crecen rodeadas de contención mutua y felicidad, unidas por un fuerte lazo fraternal y protegidas por una madre que asumió el rol de sostén absoluto. Ambas crecen en un entorno de bienestar, ajenas por completo a las vicisitudes del pasado y sin ningún tipo de contacto con el rapero.

Por su parte, la vida de Coqeein Montana continuó con su música, y bajo un rumbo sentimental y personal totalmente renovado. El pionero del trap se encuentra en una sólida relación con la artista y joyera dental tandilense conocida en el ámbito artístico como Blessy. El músico comenzó una etapa bisagra en su adultez tras confirmarse que va a ser padre nuevamente junto a su actual compañera. A través de emotivos posteos y dedicatorias en redes, la pareja compartió con sus seguidores el proceso de embarazo y la llegada de su bebé en camino, generando todo tipo de comentarios hacia él, quien sigue sin referirse a su primogénita.

Coqeein Montana, La Joaqui

A una década de aquel cruce romántico, el destino de Coqeein Montana y La Joaqui tomó rumbos diferentes, marcados por la música y la fama. La historia que comenzó en una batalla de gallos y el nacimiento de Shaina se transformó con los años en una de las experiencias más duras de la cantante. El pionero del rap sigue siendo recordado como el que ayudó a hacer crecer a la industria de la música urbana, pero se mantiene en la mira de las redes sociales, quienes siguen y acompañan a la carrera de La Joaqui en su crecimiento y en el cuidado de sus hijas.

A.E