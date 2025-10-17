La Joaqui reveló cómo fue su difícil infancia en Costa Rica: “Me decían ahí viene la sucia”

La Joaqui es una de las figuras que integra la lista de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. La cantante se animó a participar de la competencia más exigente de la televisión argentina, donde deberá mostrar sus dotes culinarios y sorprender al exigente jurado. En la gala del jueves 16 de octubre, la joven no pudo ocultar su angustia y frustración al ver que su plato no salió como esperaba. "La estoy pasando muy mal", expresó y sus palabras recordaron su relato en PH en 2023.

La Joaqui brindó detalles de la dura infancia que vivió en Costa Rica junto a su madre

La Joaqui aceptó ser parte de Masterchef Celebrity y en la gala más reciente, la del jueves 16 de octubre, la participante preparó pollo cocido con verduras y una pizca de arroz. Este plato simple estuvo cargado de mucho significado para ella ya que lo comía en el colegio de Costa Rica, donde vivió su infancia junto a su madre.

Sin embargo, mientras caminaba hacia Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, La Joaqui rompió en llanto y se sinceró sobre sus sentimientos. “La estoy pasando muy mal. Soy fatal en la cocina”, expresó visiblemente angustiada. Su reacción y dolor hicieron que muchas personas que la siguen pensaran que la joven conectó con esta dura parte de su vida a través de esta receta.

Cabe recordar que, durante su visita a Podemos Hablar en 2023, La Joaqui, quien recién comenzaba a ganar más popularidad, contó que vivió mucho tiempo en Centroamérica alejada de su padre y al cuidado de su mamá. “Me crie en Costa Rica, pero cuando era una selva nada más. Admiro un montón a mi mamá porque ella fue mamá y la sociedad esperaba que actuara de una manera y ella siguió sus sueños igual, conmigo”, narró en aquel entonces en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

En este sentido, agregó: “Mi mamá tenía dos trabajos, entonces yo tenía que lavarme el uniforme sola para ayudarla a ella. Y también, mis compañeros no lo entendían". Y agregó cuál era el apodo que ellos le pusieron y el cual marcó para siempre esta etapa de su niñez: "Me decían ‘ahí viene la sucia’. Imagínate a los 8 años, cómo te lavabas la ropa”.

“No me olvido más: en Costa Rica los pupitres son uno solo y decían ‘ahí viene la sucia'", expresó en televisión. En esta misma línea, aseguró que esta actitud le genera mucha "bronca" y la hacia enfurecer. "Me re enojaba y no iba al colegio”, manifestó. Sin embargo, destacó que haber pasado por tanta necesidad la llevó a valorar mucho más todo lo que logró con su carrera. “Pese a que lo sufrí un montón a eso, también le re agradezco todo eso a mi mamá porque si no hubiera pasado necesidad, no tendría ni idea de lo que es un lujo”, aseguró.

De esta manera, el dolor y la frustración que sintió la intérprete de Dos besitos en Masterchef Celebrity hizo creer a los televidentes que su plato conectó con estos momentos que marcaron su difícil infancia en Costa Rica. “Me decían ahí viene la sucia”, reveló en una entrevista donde profundizó sobre el bullyng que sufrió en el colegio.