Boy Olmi arrasa en las plataformas de streaming con el estreno de una nueva miniserie argentina

Boy Olmi vuelve a ubicarse en el centro de la escena con un proyecto que combina actuación, innovación y una mirada actual sobre los vínculos cotidianos. Con una trayectoria sólida en cine, televisión y teatro, el actor se suma ahora a una miniserie argentina que apuesta por un formato ágil y contemporáneo.

Boy Olmi

En este caso, Boy Olmi se pone al frente de Basado en Viajes Reales, una propuesta creada por Blender junto a DiDi Argentina que ya puede verse en la cuenta oficial de YouTube del medio. La producción, compuesta por siete capítulos de entre 8 y 12 minutos, transforma viajes urbanos en relatos breves donde se cruzan emociones, tensiones, prejuicios, humor y situaciones cercanas.

Un proyecto que convierte un viaje en una historia

La nueva miniserie encabezada por Boy Olmi parte de una premisa simple: dentro de un auto o una moto puede suceder cualquier cosa. A partir de esa idea, Basado en Viajes Reales construye siete episodios inspirados en experiencias urbanas que reflejan escenas cotidianas, desde confusiones inesperadas hasta conflictos familiares, tensiones entre amigas, vínculos de pareja o situaciones atravesadas por diferentes eventos.

Cada capítulo funciona como un universo propio y propone una narración breve, dinámica y emocional, en sintonía con el modo en que hoy se consumen muchos contenidos en plataformas digitales. El resultado es una ficción con anclaje en la vida moderna, que encuentra en los trayectos diarios el escenario perfecto para desarrollar historias íntimas, incómodas, divertidas y profundamente humanas.

La apuesta técnica detrás de Basado en Viajes Reales

Uno de los grandes diferenciales del nuevo proyecto de Boy Olmi está en su realización. Todos los episodios transcurren íntegramente dentro de autos y motos, una decisión narrativa que representó un verdadero desafío tanto para el elenco como para el equipo creativo. La miniserie fue grabada en Cacodelphia, el estudio argentino especializado en tecnología de Virtual Set, una herramienta que también fue utilizada en producciones como El Eternauta.

Boy Olmi

De este modo, Basado en Viajes Reales no solo marca un nuevo paso en la carrera de Boy Olmi, sino que también se posiciona como una de las propuestas argentinas más originales dentro del actual universo del streaming.