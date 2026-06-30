Así fue el cumpleaños de Ava, la hija de Dibu Martínez: castillos, princesas y un look lleno de ternura

Tras celebrar los 8 años de Santino con una estética mundialista, Dibu Martínez y su esposa Mandinha compartieron el festejo que organizaron para Ava por su cumpleaños número 5. Los pequeños de la pareja cumplen con pocos días de diferencia, por lo que junio es un mes muy especial.

Fiesta inspirada en un cuento de princesas: las tiernas fotos del cumpleaños de Ava, la hija del Dibu Martínez

Si bien Emiliano "Dibu" Martínez concentra toda su energía en el Mundial 2026, el arquero de la selección argentina preparó junto a su esposa, Mandinha Gama, un cumpleaños inolvidable para su hija Ava. La pequeña celebró sus 5 años con una fiesta de ensueño inspirada en el universo de las princesas, donde no faltaron los castillos, la decoración en tonos pastel y una propuesta pensada para que disfrutara junto a sus amigos y seres queridos.

A través de sus redes sociales, Mandinha compartió las imágenes más dulces del festejo y dejó ver cada uno de los detalles que preparó para convertir el día de su hija en una verdadera experiencia de cuento. La temática elegida por la niña incluyó una delicada paleta en colores rosa, blanco y detalles metalizados, acompañada por una gran estructura de globos que enmarcaba el sector principal de la celebración.

El cumpleaños de Ava, la hija de Dibu Martínez

El gran protagonista fue un fondo decorativo con un imponente castillo rosa, coronado por un cartel con el nombre de Ava y la frase en inglés "Once Upon a Time" ("Había una vez"), reforzando la estética de cuento de hadas. Otro detalle que captó todas las miradas fue la escenografía compuesta por gigantescos libros apilados, sobre los que la cumpleañera posó para las fotos, recreando la sensación de estar dentro de una historia fantástica.

La mesa principal también estuvo ambientada con flores en tonos rosados, pequeñas figuras de castillos y una decoración personalizada con el nombre de la homenajeada y el número cinco. Sin embargo, la fiesta no solo estuvo marcada por la decoración, sino también por las actividades organizadas para entretener a los más chicos.

El cumpleaños de Ava, la hija de Dibu Martínez

Según mostró Mandinha, esposa del Dibu Martínez, en sus historias de Instagram, la jornada contó con juegos, animaciones y diferentes propuestas recreativas, donde Ava compartió risas con sus amigos. En una de las imágenes se la ve participando con entusiasmo de una actividad grupal utilizando una enorme tela multicolor, uno de los clásicos de las fiestas infantiles.

Además, la pequeña disfrutó de distintas sesiones de fotos junto a su mamá y recibió el cariño de familiares que la acompañaron durante toda la celebración. Aunque Dibu Martínez permanece enfocado en la competencia mundialista y no se mostró junto a la pequeña, su familia se encargó de que Ava disfrutara de un cumpleaños muy especial en Estados Unidos.

El look de princesa que lució Ava, la hija del Dibu Martínez, en su cumpleaños número 5

Para esta importante ocasión, Ava llevó un vestido rosa pastel con corset brillante y una amplia falda de tul con múltiples capas que aportaban volumen y movimiento. El diseño también incluía delicados volados en los hombros, que le daban un aire etéreo y romántico. Un atuendo que la convirtió en princesa y que se llevó todos los halagos.

El look de princesa que lució Ava, la hija del Dibu Martínez, en su cumpleaños número 5



Su estilismo se completó con medias blancas, zapatos plateados con brillo y una vincha con una pequeña corona rosa. En cada postal, la hija del Dibu Martínez se mostró con una enorme sonrisa de felicidad, lo que reflejó lo mucho que disfrutó su día y la celebración llena de magia que organizaron para sorprenderla. En resumen, así fue el cumpleaños de Ava, la hija de Dibu Martínez: castillos, princesas y un look lleno de ternura que cautivó a todos en redes sociales.