Así fue el reencuentro del Dibu Martínez con sus hijos, Santi y Ava: "Feliz con papi"

Luego del arrollador triunfo de la selección argentina ante Argelia por 3 a 0, los jugadores se reencontraron con sus familias, un contacto fundamental para mantener el equilibrio emocional en medio de la exigencia y la intensidad de una competencia de semejante magnitud. Entre las decenas de fotos familiares que circularon en redes sociales, una de las que más llamó la atención fue la de Emiliano “Dibu” Martínez junto a su esposa, Amanda “Mandinha” Gama, y sus dos hijos, Santi y Ava. La imagen rápidamente se volvió viral entre los fanáticos, que destacaron la tierna postal familiar del arquero campeón del mundo, una de las figuras más queridas dentro y fuera de la cancha.

La llegada de Mandinha y sus hijos para alentar al Dibu Martínez

Este martes 16 de junio, Mandinha se hizo presente en el Kansas City Stadium para alentar al Dibu Martínez junto a sus hijos, Santi y Ava, de 7 y 4 años, respectivamente. A través de su cuenta personal de Instagram, la diseñadora de interiores compartió una serie de imágenes y videos que reflejaron cómo vivió la familia Martínez el encuentro entre Argentina y Argelia desde las tribunas. Entre los momentos más destacados, registró la emoción de los pequeños al ver a su padre defender el arco argentino, así como distintas postales de la previa y del partido.

La familia del Dibu Martínez llegando al Kansas City Stadium | Instagram

Para comenzar, la empresaria dejó plasmada su llegada al estadio a través de una serie de imágenes en las que se mostró acompañada por sus retoños, quienes se mostraron orgullosos los colores de la albiceleste. Los pequeños posaron sonrientes en distintos sectores del recinto, reflejando la emoción de vivir una nueva jornada mundialista junto a su madre.

Una vez instalada en las tribunas, Amanda compartió cada instante de la previa. Desde su ubicación privilegiada registró el ingreso de los dirigidos por Lionel Scaloni al campo de juego, capturó la ovación del público y enfocó especialmente al arquero cuando las cámaras del estadio lo mostraron en las pantallas gigantes. Además, filmó uno de los momentos más emotivos de la jornada: la entonación del Himno Nacional Argentino, generando una atmósfera cargada de emoción antes del comienzo del encuentro. Estas publicaciones permitieron a sus seguidores vivir desde adentro la experiencia de una familia que lo acompaña de cerca cada uno de sus pasos.

La familia del Dibu Martínez llegando al Kansas City Stadium | Instagram

Uno de los videos más tiernos fue el protagonizado por Ava, quien con apenas 4 años siguió atentamente las acciones de su papá a través de la transmisión en su tablet. La pequeña no le quitó la vista de encima durante varios momentos del encuentro y, cada vez que las cámaras dejaban de mostrar al arquero, utilizaba sus pequeñas manos para hacer zoom sobre la pantalla y volver a enfocarlo.

Así fue el reencuentro entre el Dibu Martínez y sus hijos, Santi y Ava

Este miércoles 17 de junio, el Dibu Martínez se reencontró junto a sus hijos y su esposa. Nuevamente, todo quedó plasmado en las historias de 24 horas de la influencer quien reveló las imágenes más íntimas y tiernas junto a su familia tras el triunfo de la Scaloneta. Entre las postales que publicó, una de las más destacadas muestra a los cuatro juntos posando sonrientes frente a cámara, reflejando la felicidad del esperado encuentro. “Feliz con papi”, escribió Mandinha en la parte superior de la imagen, una frase breve pero cargada de emoción por volver a estar juntos luego de varias semanas sin verse.

El Dibu Martínez junto a su familia | Instagram

En otra de las tomas, se puede ver cómo la nena le da un beso en la nariz a su papá desatando miles de suspiros por esta conexión padre e hija. Sin agregar emojis ni palabras al respecto, la joven de 35 años dejó que esta instantánea hablara por sí sola, capturando uno de los momentos más significativos del reencuentro familiar.

Cabe destacar que el guardameta demostró en reiteradas oportunidades el profundo vínculo que mantiene con sus herederos. En más de una ocasión, lució las iniciales "S" y "A" -en referencia a Santi y Ava- grabadas en su corte de pelo, además de llevar encima distintos objetos relacionados con ellos como amuletos antes de los partidos. Estos gestos reflejan la importancia que tiene su familia en su vida no solo privada, sino como también en el plano profesional.

Ava y el Dibu Martínez | Instagram

Así, en medio de la fiebre mundialista y tras el contundente triunfo de la Selección Argentina en su debut por el Grupo J, el Dibu Martínez recibió la tan ansiada visita de su esposa y de sus dos hijos, Santi y Ava. El esperado reencuentro quedó inmortalizado en una serie de fotos que reflejaron la felicidad de la familia al volver a compartir tiempo juntos luego de una jornada cargada de emociones.