Entramos al living de Dibu Martínez y Mandinha: luminoso, moderno y con la mesa que es tendencia

Antes de viajar a Estados Unidos para sumarse al plantel de la Selección argentina, que en las próximas semanas disputará la Copa del Mundo, Emiliano "Dibu" Martínez compartió una serie de postales familiares en sus redes sociales. Entre las imágenes, además de los momentos junto a Mandinha y sus hijos, volvió a quedar al descubierto uno de los espacios más atractivos de su casa: el living.

El ambiente ya había aparecido en algunas publicaciones navideñas de la pareja, pero ahora permitió descubrir nuevos detalles de una decoración moderna, luminosa y alineada con las últimas tendencias del diseño de interiores.

Dibu Martínez y Mandinha con sus hijos Santino y Ava

Así es el living de Dibu Martínez y Mandinha

El living de Dibu Martínez y Mandinha se destaca por una paleta cromática completamente neutra. Los tonos beige, arena, gris claro, blanco tiza y madera natural son los protagonistas de un ambiente pensado para transmitir tranquilidad y confort. Lejos de apostar por colores intensos, la pareja eligió una decoración donde las texturas cobran un papel central.

Dibu Martínez y Mandinha

Uno de los puntos que más llama la atención es el conjunto de mesas bajas ubicado en el centro del ambiente. Se trata de un diseño que se convirtió en tendencia dentro del interiorismo contemporáneo: mesas auxiliares de formas orgánicas y geométricas, con bases cónicas en madera clara y superficies lisas en tonos neutros.

Dibu Martínez y Mandinha

Sobre ellas se pueden ver algunos objetos minimalistas y velas, un recurso muy utilizado por los diseñadores para sumar calidez visual sin sobrecargar la escena. La elección acompaña el concepto general del living, donde cada elemento parece estar cuidadosamente seleccionado para generar armonía.

El mobiliario mantiene la misma línea estética. El sillón principal, en forma de L y de gran tamaño, está tapizado de color gris claro y, con sus líneas rectas y simples refuerzan el estilo moderno del ambiente.

Así es el living de Dibu Martínez y Mandinha

Como complemento, el living incorpora banquetas y poufs tapizados que suman versatilidad al espacio. Las patas de madera clara y los acabados suaves contribuyen a mantener la coherencia estética de todo el conjunto.

La luz, la clave en el living de Dibu Martínez y Mandinha

Otro detalle que define la personalidad del living de Dibu Martínez y Mandinha son las cortinas. Los amplios ventanales están cubiertos por telas livianas tipo voile o gasa de lino en color blanco, que permiten el ingreso de abundante luz natural sin perder privacidad. Este recurso ayuda a generar una atmósfera relajada y etérea, una de las claves de los interiores inspirados en el estilo nórdico y en la tendencia "organic modern".

Dibu Martínez junto a su familia

La luminosidad es uno de los grandes beneficios del living. Los enormes ventanales de piso a techo permiten que la luz invada cada rincón y potencian la sensación de amplitud. Además, las vistas hacia el exterior muestran un entorno verde con árboles que se integra visualmente con la decoración interior.

Así es el living de Dibu Martínez y Mandinha

De esta manera, el living de Dibu Martínez y Mandinha logra reunir varias de las tendencias más fuertes de la decoración actual: materiales naturales, tonos neutros, mobiliario de líneas simples, abundante luz natural y una fuerte conexión con el exterior. Un espacio moderno, sofisticado y funcional que demuestra que el lujo también puede expresarse a través de la calma, la comodidad y el diseño bien pensado.