Así fue el cumpleaños de California, la hija de Sofía Zamolo: maquillaje, torta de malvaviscos y repleto de flores

Sofía Zamolo vivió una jornada a pura emoción, nostalgia y alegría debido al cumpleaños número 6 de California, la hija que tuvo con su esposo José Félix Uriburu. Mediante su red social, la conductora mostró imágenes del festejo y le dedicó unas emotivas palabras a su primogénita.

Sofía Zamolo celebró los 6 años de su hija California con una fiesta llena de detalles especiales

Sofía Zamolo compartió algunos de los momentos más especiales del cumpleaños de su hija California. Se trató de una celebración al aire libre, con una delicada decoración en tonos pastel, propuestas recreativas y detalles pensados para disfrutar junto a sus amigos.

La ambientación tuvo como protagonistas a los globos en tonos pastel, con una paleta que combinó rosa, lila y verde menta. Los colores aportaron un aire dulce y delicado al espacio, en sintonía con la propuesta infantil de la celebración. Las flores también tuvieron un lugar destacado: las mesas fueron decoradas con arreglos de margaritas blancas y flores en tonalidades moradas y lilas, que sumaron frescura y un toque romántico a la puesta.

Así fue el cumpleaños de California, la hija de Sofía Zamolo

Uno de los grandes atractivos fue la torta, que siguió una de las combinaciones más tentadoras de las celebraciones infantiles: una chocotorta decorada con malvaviscos y pequeñas velitas de colores. Un diseño divertido y colorido que se convirtió en uno de los detalles más especiales del festejo.

Entre las propuestas para los invitados, hubo maquillaje artístico y una actividad creativa que invitó a los chicos a personalizar cepillos de madera con sus iniciales y diferentes motivos infantiles. Además, al tratarse de una celebración al aire libre, California y sus amigos pudieron disfrutar de juegos y distintas opciones de entretenimiento pensadas para pasar la tarde.

Así fue el cumpleaños de California, la hija de Sofía Zamolo

Más allá de las imágenes de la fiesta que publicó en su cuenta de Instagram, Sofía Zamolo también le dedicó a su hija unas emotivas palabras que acompañó con fotografías y recuerdos de estos primeros seis años juntas. "¡Increíble que ya sean 6 años de tenerte en nuestras vidas! 6 años de ese día en que rompí bolsa en casa a las 4 de la tarde en plena pandemia, y la partera me dijo corré al Otamendi. Llegué a las 18hs, y una hora más tarde te tenía en mis brazos", comenzó la top model.

Y continuó con una declaración de amor: "Sos lo más lindo que me puede pasar chiquitita. Disfruto todos los días con vos. Agradezco tanto que Dios me haya elegido para ser tu mamá. Mi bebita, mi compañera siempre. Te amo con todo mi corazón. Verte feliz me hace feliz. Mamá".

Así fue el cumpleaños de California, la hija de Sofía Zamolo

El look canchero de Sofía Zamolo para el cumpleaños de su hija

Para acompañar a California en su día especial, Sofía Zamolo eligió un look relajado y canchero, ideal para un cumpleaños al aire libre. La presentadora apostó por una camisa blanca con finas rayas celestes, que llevó anudada en el frente para darle un aire más descontracturado y femenino a la prenda.

Completó el conjunto con un pantalón de jean wide leg en tono celeste lavado, de tiro bajo y con cintura cruzada, un detalle de diseño que le aportó personalidad a una pieza clásica del guardarropa. La silueta amplia de las piernas reforzó la impronta informal del estilismo, mientras que la combinación de blanco y denim mantuvo una estética fresca y luminosa.

El look canchero de Sofía Zamolo para el cumpleaños de su hija California

Así fue el cumpleaños de California, la hija de Sofía Zamolo: maquillaje, torta de malvaviscos y mesas repletas de flores. A través de imágenes y videos, la influencer de moda mostró uno de los momentos más especiales de su vida y la decoración elegida para el evento.