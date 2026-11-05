Así fue el cumpleaños de Darío Barassi, rodeado de su esposa y sus hijas: viaje relámpago, pileta y almuerzo en familia

Darío Barassi cumplió 43 años y tuvo un deseo claro para celebrar: estar cerca de las personas que más quiere. Aunque se encontraba en Uruguay, el conductor hizo un viaje relámpago para regresar y compartir su día especial junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus dos hijas, Emilia e Inés.

Darío Barassi junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus dos hijas, Emilia e Inés

Así fue el cumpleaños de Darío Barassi: almuerzo en familia, globos de colores y pileta

Este jueves 5 de noviembre, Darío Barassi viajó a la Argentina desde Uruguay celebrar sus 43 años junto a su esposa y sus dos hijas. A través de las redes sociales, compartió postales de una jornada familiar que incluyó pileta, globos y un almuerzo compartido.

El conductor celebró su cumpleaños con Lucía Gómez Centurión y sus dos hijas, Emilia e Inés

“43 pirulos!!! Se cruzó el charco para estar con ellas que son el mejor regalo del mundo”, escribió el conductor en Instagram junto a una serie de fotos que retrataron distintos momentos de la celebración. En el mensaje, también les dedicó unas palabras de cariño: “Las amo tanto a las 3. Soy un afortunado y un agradecido de la vida que tengo”.

Darío Barassi recibió los 43 años con globos de colores

La jornada tuvo una ambientación especial, con globos en distintos tonos de celeste y detalles plateados. En una de las imágenes, el actor posó sonriente junto a la decoración, mientras que en otra compartió un momento de diversión en la pileta con una de sus hijas. El sol y el agua fueron parte de una celebración relajada, pensada para disfrutar puertas adentro y en familia.

El festejo también incluyó un almuerzo junto a su esposa y las nenas. En una foto en blanco y negro, los cuatro aparecen alrededor de una mesa, en una postal distendida que resume el espíritu de la celebración. Sin grandes eventos ni una lista de invitados multitudinaria, el conductor eligió pasar su cumpleaños con su círculo más cercano.

El conductor disfrutó de un momento de pileta junto a sus hijas

En las horas previas, Darío Barassi también había apelado a su humor habitual con una foto mientras tomaba sol en una reposera. “Sale un poco el sol y yo topless”, bromeó en otra publicación que despertó comentarios y risas entre sus seguidores.

Para cerrar su mensaje de cumpleaños, el conductor se dedicó unas palabras y expresó sus ganas de seguir disfrutando de cada etapa: “¡Feliz cumple, gordo! A seguir metiéndole a la vida con alegría, pasión, intensidad y entrañas”.

La divertida foto que compartió Darío Barassi en sus redes

Así, entre momentos de descanso, juegos en la pileta y un almuerzo compartido, Darío Barassi celebró sus 43 años junto a Lucía y sus hijas. El viaje desde Uruguay le permitió estar presente en una fecha especial y disfrutar de una jornada en familia, que luego quiso compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.