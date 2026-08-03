Inés y Emilia, las hijas de Darío Barassi, dijeron presente en el trabajo de su padre: “Parece que es por acá”

Darío Barassi volvió a enternecer a sus seguidores al compartir un momento muy especial junto a sus hijas, Emilia e Inés. El conductor publicó una fotografía desde un escenario, donde las pequeñas lo acompañaron durante una jornada de trabajo, dejando en evidencia el lugar que ocupa su familia en cada uno de sus proyectos.

Dario Barassi y su familia

Acostumbrado a mostrar distintas escenas de su vida cotidiana con mucho humor, Dario Barassi esta vez eligió un tono más reflexivo para expresar lo que significa para él poder combinar su faceta artística con la de padre. La publicación recibió cientos de mensajes de cariño de sus seguidores, quienes celebraron la complicidad que mantiene con las niñas.

La foto de Darío Barassi junto a Emilia e Inés y la emotiva dedicatoria

Junto a la imagen en la que aparece acompañado por Emilia e Inés sobre un escenario, Darío Barassi abrió su corazón con una reflexión sobre los dos aspectos que hoy ocupan el lugar más importante en su vida. "Las dos pasiones que más me definen y abundan en esta vida. Ser artista y ser padre", comenzó escribiendo el conductor.

Darío Barassi junto a Emilia e Inés

Luego, explicó que cada vez que esos dos mundos se encuentran siente que todo cobra un significado especial: "Y cuando se juntan explota todo por el aire y yo como que entiendo de qué se trata básicamente la vida", expresó. Para cerrar el mensaje, les dedicó unas palabras tanto a sus hijas como a su profesión: "Hijas y escenario los amo con el alma. Sigamos recorriendo juntos la cosa que parece que es por acá…".

La tajante decisión de Darío Barassi sobre sus hijas

A pesar de ser una de las figuras más populares de la televisión argentina, Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión mantienen una firme decisión respecto de la exposición de sus hijas en redes sociales. Si bien Emilia e Inés aparecen con frecuencia en algunas publicaciones familiares, la pareja evita mostrar sus rostros y recurre a encuadres de espaldas, perfiles o emojis para preservar su identidad.

Darío Barassi junto a su familia

Esa elección se convirtió en una constante desde el nacimiento de las pequeñas y refleja el compromiso de ambos por cuidar su intimidad mientras atraviesan la infancia. De esta manera, Dario Barassi logra compartir algunos de los momentos más significativos de su vida familiar con sus seguidores sin dejar de priorizar el bienestar y la privacidad de Emilia e Inés, quienes continúan siendo las grandes protagonistas de su vida, tanto dentro como fuera del escenario.