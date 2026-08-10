Así fue el cumpleaños de Inés, la hija de Darío Barassi: torta rosa, disfraces y el recuerdo de su abuela

La familia conformada por el conductor Darío Barassi y la psicóloga Lucía Gómez Centurión vivió una jornada de plena emoción y festejo por el cumpleaños de su hija menor, Inés. En compañía de su hermana Emilia, la cumpleañera disfrutó de un festejo íntimo en su hogar que incluyó risas, abrazos familiares y una hermosa torta decorada en tonos rosados. El reconocido presentador compartió cada detalle en sus redes sociales y conmovió a sus seguidores con palabras muy profundas sobre este día tan especial, dejando claro que sus hijas constituyen el eje sobre el cual gira su vida cotidiana.

Darío Barassi festejó los 4 años de Inés.

Darío Barassi y un festejo rodeado de amor, torta rosa y disfraces

El hogar se llenó de alegría durante la celebración donde la pequeña Inés sopló las velitas de su torta bicolor entre tonos blancos y rosas. Darío y Lucía acompañaron de cerca a sus hijas en ese momento tan tierno mientras las abrazaron con absoluta devoción. La diversión continuó cuando la cumpleañera se lució con un disfraz muy colorido compuesto por una campera brillante y una falda de tul azul.

Darío Barassi y el cumpleaños de su hija menor.

Su padre no dudó en elogiarla públicamente con frases llenas de humor mientras ella posó alegremente ante la cámara, demostrando toda su energía y espontaneidad. Barassi la definió como un "unicornio arco iris que ilumina el mundo en direcciones varias" y destacó su carácter magnético, al tiempo que advirtió con gracia que, cuando la niña cantaba, era mejor huir por el bien de los propios tímpanos.

Darío Barassi y el sentido recuerdo a su mamá

El costado más emotivo de la jornada llegó cuando el conductor recordó a su madre, quien falleció en 2023. En medio de la melancolía, Darío destacó que su hija menor poseía los mismos ojos de su abuela y le dedicó mensajes conmovedores que reflejaron el duelo transitado.

Darío Barassi recordó a su madre.

"Hoy te extraño abuelaza. Lo que se parece a vos madre mía, donde estés seguro estarás pensando en Ine y en su día especial", escribió con profunda nostalgia. El presentador le hizo un pedido muy tierno a su madre en el plano espiritual al mencionarle que "no cantara" porque eso también lo heredó de ella y "estaba complicada la cosa".

Darío Barassi e Inés.

El proceso de Darío Barassi a Inés: transformación personal frente a la paternidad

En su cuenta de Instagram Darío Barassi le dedicó una publicación a su hija. El conductor se sinceró sobre los desafíos que enfrentó al convertirse en padre de Inés durante una etapa de profundo dolor personal. Barassi admitió con total honestidad que le resultó difícil conectar inicialmente con su hija, marcando este periodo como uno de los más complejos de su vida. "Ine llegó en un momento muy complejo de mi vida, se estaba yendo la vieja, y me costó mucho paternar", confesó el humorista al relatar cómo la despedida de su madre influyó en sus primeros pasos como padre de la pequeña.

El emotivo posteo de Darío Barassi dedicado a Inés.

Sin embargo, el artista celebró con entusiasmo el vínculo inquebrantable que logró construir con la niña tras transitar el duelo. A pesar de los obstáculos iniciales, Barassi destacó que su relación con ella no paró de fortalecerse y expandirse cada día más. "Finalmente pude conectar con esta personita exquisita y única y desde ahí que este amor y este vínculo no paran de crecer y agigantarse a gran escala", aseguró con profunda emoción en sus redes sociales.

Este presente, que él mismo calificó como "espectacular", lo encontró totalmente enamorado y comprometido con la crianza de Inés. Darío Barassi explicó que su esfuerzo actual buscó compensar aquel tiempo en el que no pudo entregarse plenamente debido a sus circunstancias personales. "Perdón por ese rato que no pude, pero trato de compensar con creces en este presente espectacular que nos une", concluyó sobre esta etapa de aprendizaje constante y redescubrimiento afectivo que vivió junto a su hija menor.