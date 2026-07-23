La publicación de Darío Barassi que refleja cuál es su mayor prioridad: "Qué lindo instante"

Darío Barassi, conocido por su estilo cercano y espontáneo con el público, vive un presente donde los momentos compartidos con su familia son protagonistas. Durante sus días de descanso en Europa junto a Lucía Gómez Centurión y sus hijas, eligió mostrar una escena que refleja la importancia que le da a la vida cotidiana. En medio de paisajes únicos y jornadas de verano, dejó ver cómo disfruta de instantes simples que marcan su rutina y fortalecen el vínculo con su entorno más cercano.

Darío Barassi dejó en claro cuál es la mayor prioridad en su vida

Darío Barassi, uno de los conductores más carismáticos por su cercanía con la gente, combina su carrera con una vida personal que lo mantiene conectado a lo esencial. En sus vacaciones por España junto a su esposa y sus dos hijas, se permitió resaltar un momento que resume la esencia de su presente. Con serenidad y alegría, compartió una postal que refleja cómo el tiempo en familia se convierte en el eje de cada experiencia, mostrando un costado íntimo.

Dario Barassi, Lucía Gómez Centurión y sus hijas, Emilia e Inés

En las últimas horas, el reconocido actor utilizó sus redes sociales para compartir algunos de los momentos más destacados de su viaje por España. Entre museos, paseos y días de verano, mostró una imagen que reflejó cuáles son las prioridades de su vida. En la postal se puede ver al sanjuanino junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus hijas Emilia e Inés, los cuatro de espaldas, contemplando un lago en medio del verano europeo. Con un breve mensaje, dejó en claro que esos momentos compartidos son los que más valora: “Qué lindo instante”.

En la misma línea, publicó en sus historias de Instagram los cuatro de espaldas, contemplando un lago en medio del verano europeo. Con un breve mensaje, dejó en claro que esos momentos compartidos son los que más valora en su vida cotidiana. Darío Barassi, que tiene un lugar destacado gracias a su humor y su espontaneidad, suele resguardar la intimidad de su familia, pero no duda en mostrar escenas que reflejan la unión y la alegría que los caracteriza.

Dario Barassi, Emilia e Inés

Por su parte, Lucía Gómez Centurión, su compañera de vida, mantiene un perfil bajo y alejado de los medios, aunque es reconocida por asistir junto a él a distintos eventos. Juntos formaron un clan de cuatro que se convirtió en el centro de su universo. La pareja, que se conoció en la adolescencia en San Juan, consolidó su historia de amor con el casamiento en 2015 y, años más tarde, con la llegada de sus hijas. Emilia nació en 2019 e Inés en 2022, y desde entonces son protagonistas de las postales más tiernas que el conductor comparte con sus seguidores.

Emilia e Inés, las hijas de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión: Unión, familia y amor

Con las publicaciones de Darío Barassi en sus redes sociales, sus seguidores suelen destacar lo mucho que crecieron las niñas y cómo cada aparición genera simpatía. Aunque el actor protege su identidad ocultando sus rostros con emojis, no deja de mostrar la complicidad que existe entre ellos. Emilia Barassi es la hija mayor y nació el 18 de junio de 2019. Con apenas siete años, se muestra como una niña extrovertida, con un carácter histriónico y una personalidad que recuerda mucho a la de su padre.

Emilia e Inés las hijas de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Según reveló el artista, la pequeña es amiguera, disfruta de la compañía de su familia y se anima a todo, especialmente cuando se trata de actividades que implican creatividad y juego. En distintas oportunidades, él destacó que comparte con ella la pasión por el escenario, y que su talento lo sorprende día a día. Por su parte, Inés María Barassi, la más pequeña, llegó el 10 de agosto de 2022. Con tres años, se diferencia de su hermana por su carácter independiente y autónomo, rasgos que, para el intérprete, heredó de Lucía Gómez Centurión.

La hija más pequeña de Darío Barassi es tierna, empática y siempre se muestra decidida, con una energía que contagia a quienes la rodean, según la define él mismo. Su apodo cariñoso es “Chinita”, y cada gesto suyo se convierte en motivo de orgullo para sus padres, que celebran la manera en que crece y se desarrolla. Las dos niñas, aunque con personalidades distintas, son el centro de la vida familiar. No suelen aparecer en eventos públicos, pero sí protagonizan las publicaciones que el conductor comparte con frecuencia.

Dario Barassi, Lucía Gómez Centurión y sus hijas, Emilia e Inés

Darío Barassi combina su carrera con momentos personales que lo mantienen conectado a lo esencial. En sus vacaciones por España junto a su esposa y sus dos hijas, se permitió resaltar una postal que sintetiza la esencia de su presente. Con serenidad, mostró cómo el tiempo en familia se convierte en el eje de cada experiencia, compartiendo recuerdos imborrables.

VDV