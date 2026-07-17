La inesperada confesión de Darío Barassi sobre su esposa y un campeón del mundo: "Mi mujer está enamorada de él"

Esta semana en Ahora Caigo, Darío Barassi protagonizó un divertido momento que rápidamente captó la atención de los televidentes. Todo comenzó cuando uno de los participantes, Braian, se presentó ante el conductor, quien, con su característico humor, no dudó en abordar el tema del parecido físico entre el concursante y Nicolás Otamendi, el defensor del seleccionado argentino de fútbol. Durante la charla, el joven repartidor sorprendió al revelar que reside muy cerca del domicilio del campeón del mundo, un dato que disparó nuevas bromas en el set.

Dario Barassi y Lucía Gómez Centurión.

Un fanatismo futbolero en la casa de Dario Barassi

Darío Barassi, siempre atento a los detalles, aprovechó la situación para lanzar un comentario inesperado sobre su propia vida personal. Con mucha naturalidad, el conductor confesó ante las cámaras que su mujer siente una profunda admiración por el futbolista, al punto de asegurar que ella "está enamorada de él, chicos".

Ante la reacción de sorpresa en el estudio, Barassi continuó con el tono jocoso que lo define y bromeó sobre su propio aspecto físico en comparación con el jugador. El presentador señaló que, aunque "me hace sentir que me parezco un poco", admite que existen claras diferencias entre ambos.

Más allá de la anécdota, este intercambio reafirma la capacidad del conductor para conectar con los participantes y generar situaciones espontáneas que hacen vibrar el programa. Braian, lejos de incomodarse, se sumó al juego y le señaló que la diferencia más notoria entre Barassi y Otamendi era el tamaño de la panza. Lejos de tomarlo a mal, el conductor se rió a carcajadas.

Dario Barassi confesó que su esposa está enamorada de Nicolás Otamendi.

La interacción permite al público conocer un detalle simpático sobre el matrimonio de Dario Barassi, pero también destaca su talento para transformar charlas cotidianas en momentos televisivos únicos.