Así fue el cumpleaños sorpresa de La Joaqui: temática de Halloween, show de Tiago PZK y look audaz

La Joaqui cumplió 32 años y su novio Tiago PZK decidió agasajarla con un evento sorpresa y temático. A través de sus redes sociales, los cantantes compartieron la intimidad del festejo y sus publicaciones llamaron la atención de sus miles de seguidores.

La Joaqui cumplió años y Tiago PZK la sorprendió con un romántico gesto

A un mes de confirmar su relación, Tiago PZK sorprendió a La Joaqui con una fiesta de cumpleaños organizada especialmente para ella. Rodeada de sus hijas, familiares y amigos cercanos, la cantante vivió una celebración cargada de emoción y no pudo contener las lágrimas al descubrir la sorpresa.

Lejos de los escándalos y las polémicas con Luck Ra, la pareja eligió compartir un domingo en familia para celebrar la llegada de los 32 años de la joven. La reunión tuvo una ambientación especial, inspirada en la película de Tim Burton El extraño mundo de Jack, con una estética que combinó los colores blanco y negro con detalles alusivos a Halloween y una tenebrosa torta de dos pisos.

La sorpresa de Tiago PZK para su novia, La Joaqui, en el día de su cumpleaños

Entre los invitados estuvieron Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui, además de otros familiares y amigos íntimos. También participó la influencer Albere, quien acompañó a la cantante en este festejo privado que tuvo momentos de mucha emoción. Mediante sus redes sociales, la intérprete de Butakera compartió imágenes y videos de la celebración.

La Joaqui junto a sus hijas en su cumpleaños número 32

En uno de los posteos, se puede ver el instante en que descubre la sorpresa preparada por su novio Tiago PZK y, visiblemente conmovida, lo abraza mientras intenta asimilar el gesto romántico. Para esta ocasión, La Joaqui eligió un outfit en sintonía con la estética de la fiesta: vestido con corset blanco y falda negra, que combinó con medias de red y una campera de cuero. Una apuesta que acompañó la temática y reflejó su estilo personal.

Tiago PZK, por su parte, optó por un conjunto total black, fiel a su perfil urbano y relajado. Así, ambos mantuvieron una línea estética acorde con la ambientación de la noche, en la que también se destacaron calaveras y globos negros, blancos y naranjas como parte de la decoración.

La torta y decoración del cumpleaños número 32 de La Joaqui

El show de Tiago PZK en el cumpleaños de La Joaqui con beso incluido

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Tiago PZK tomó el micrófono y ofreció un show para su novia y los invitados. El cantante sorprendió con una interpretación de Amores como el nuestro, el clásico de Jerry Rivera, en una escena que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

En uno de los videos que circularon en las plataformas, se lo ve cantando mientras mira fijamente a los ojos a La Joaqui y se acerca a ella para darle un beso. El gesto romántico convirtió el momento en uno de los más comentados del festejo y dejó en evidencia la complicidad que comparten desde que hicieron pública su relación.

Con una temática de Halloween, un show de Tiago PZK y un look dark, así fue el cumpleaños sorpresa de La Joaqui. La expareja de Luck Ra y ahora novia del cantante urbano celebró sus 32 años con una fiesta íntima inspirada en la película de Tim Burton El extraño mundo de Jack.