La Joaqui, después de su separación de Luck Ra: "No tengo problema en hablar de lo que me hice"

La Joaqui construyó a lo largo de los años una imagen versátil y polifacética, que se transforma de acuerdo con las distintas etapas de su carrera y las exigencias de su trabajo. La cantante, recién separada de Luck Ra, suele adaptar sus looks, experimentar con nuevos cortes y colores de pelo y explorar diferentes estilos a través del maquillaje, convirtiendo su estética en una parte más de su identidad artística. Sin embargo, también apostó por modificar su físico con una serie de intervenciones quirúrgicas y de retoques faciales, siendo esas transformaciones un blanco de críticas y comentarios en redes sociales.

La Joaqui habló de los procedimientos estéticos que se hizo

Durante los últimos meses, La Joaqui recibió fuertes cuestionamientos sobre su apariencia física y fue comparada de manera constante con cómo lucía en el pasado. Frente a quienes emiten juicios de valor sobre su imagen, decidió hablar en primera persona y contar qué procedimientos estéticos se realizó. En una de las emisiones del programa Poné la Pava -PLP-, de LUZU TV, la artista habló sin pelos en la lengua sobre los cambios físicos que eligió hacerse y dejó en claro que no tiene inconvenientes en reconocerlos. “No hubo problema en hablar de lo que me hice”, expresó, antes de detallar cuáles fueron algunos de los procedimientos a los que se sometió.

El antes y el después de La Joaqui | Captura de pantalla de YouTube // Instagram

En ese sentido, La Joaqui contó que se realizó una cirugía plástica y mencionó particularmente una intervención en el busto, además de un tratamiento odontológico que, según explicó, modificó notablemente sus facciones. Lejos de mostrarse arrepentida, aseguró que está conforme con el resultado y que volvería a tomar la misma decisión. “Cirugía plástica solo me hice las lolas, me arreglé los dientes, eso me cambió mucho la cara y me encanta y me lo volvería a hacer porque me encanta y me siento cómoda”, explicó.

La Joaqui en El Marginal | Captura de pantalla de YouTube

A su vez, cuestionó que se inventen intervenciones que nunca se realizó y remarcó que las comparaciones suelen hacerse con postales de una época en la que atravesaba un momento personal y de salud muy complejo. “Me estás comparando con una foto en la que estaba internada en una granja de rehabilitación, acababa de parir, no tenía ni dónde vivir”, señaló, al recordar las circunstancias que atravesaba en aquel entonces. Según contó, en ese período lidiaba con problemas de salud, cambios de peso, agotamiento, situaciones de violencia y un fuerte impacto emocional.

En esa línea, la artista destacó que su transformación no puede reducirse a una cuestión estética. “La calidad de vida te cambia absolutamente todo”, sostuvo, y explicó que poder alimentarse bien, descansar, tener una cama cómoda, contar con mayor tranquilidad y sentirse mejor física y emocionalmente también modifica la manera en que una persona se ve hacia afuera. “Hay un montón de cuestiones que cambian tu estado anímico y tu brillo y tu aura y todo”, concluyó.

La Joaqui apostó por sutiles retoques en su rostro

En paralelo a sus declaraciones, un especialista en armonización facial, el doctor Agustín Casanova, utilizó estas declaraciones de La Joaqui, analizó en su cuenta personal de Instagram (@dr.agustincasanova) las imágenes de su pasado y señaló algunos de los posibles retoques estéticos que podrían explicar parte de la transformación de sus facciones.

Uno de los cambios que consideró más evidentes está en los labios, que presentan un mayor volumen y que, según su apreciación, podría haberse logrado mediante la aplicación de “ácido hialurónico”. También mencionó la nariz, que se percibe ligeramente más recta y estilizada, aunque aclaró que se trata de modificaciones sutiles que podrían conseguirse con una “rinomodelación”.

La Joaqui en un show | Instagram

El análisis también se detuvo en la estructura general del rostro. De acuerdo a su análisis, la exnovia de Luck Ra pasó de tener facciones más redondeadas y una apariencia más plana a lucir pómulos, mandíbula y mentón mucho más definidos. Según el criterio del especialista, esa transformación podría conseguirse mediante la aplicación estratégica de ácido hialurónico en distintos puntos del rostro, aunque también aclaró que el descenso de peso puede contribuir a marcar sus pómulos, mentón, mejillas y mandíbula. En este caso, consideró que podría haber existido “una ayudita” estética. Además, destacó el aspecto uniforme y luminoso de su piel y mencionó la posibilidad de tratamientos destinados a mejorar su calidad, como láseres, peelings y bioestimuladores.

La Joaqui con su tratamiento dental | Instagram

A tan solo un mes de haber anunciado su separación de Luck Ra, La Joaqui atraviesa un nuevo presente tanto profesional como personal, marcado por su regreso al RKT con la presentación de sus nuevos singles. De esta manera, la cantante vuelve a apostar por el género que la vio crecer y encara esta nueva etapa enfocada en su música, mientras deja atrás un período de importantes cambios en su vida.