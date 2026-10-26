La sugestiva confesión de la Joaqui a su nuevo novio Tiago PZK: “El mundo no nos quiere juntos”

La Joaqui volvió a convertirse en el centro de la conversación en redes sociales luego de compartir una serie de publicaciones dedicadas a su relación con Tiago PZK. La cantante, que recientemente cumplió 32 años, mostró parte de la celebración que organizó su pareja y publicó un álbum de fotografías románticas que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La Joaqui festejó su cumpleaños y desató la polémica

El festejo de cumpleaños de La Joaqui tuvo una estética inspirada en El extraño mundo de Jack, la clásica película de Tim Burton. La decoración estuvo compuesta por globos en blanco y negro, elementos alusivos a Halloween y una calavera como parte de la ambientación. En una de las imágenes más destacadas, la artista aparece abrazada a Tiago PZK frente a la decoración, visiblemente emocionada por la sorpresa.

La Joaqui y Tiago PZK//Instagram

La fiesta de la artista de RKT contó con la presencia de sus hijas, Shaina y Eva, además de familiares, amigos e influencers cercanos a la artista. A través de sus historias de Instagram, dejó en claro que disfrutó especialmente de la reunión y agradeció el gesto de su pareja. “Pasé el cumpleaños más feliz que nunca”, escribió la artista junto a una imagen del festejo.

Para acompañar sus palabras, agregó un corazón blanco y un emoji que reflejaba su emoción. La publicación fue interpretada por sus seguidores como una muestra del buen momento personal que atraviesa junto a Tiago PZK. De hecho también, su novio respondió con un corazón rojo y posteó: “Feliz cumple”.

Posteo de la Joaqui con PZK en su cumpleaños//Instagram

La Joaqui reveló fotos románticas con Tiago PZK y lanzó un contundente mensaje

Sin embargo, el festejo no fue el único contenido que generó repercusión. La Joaqui también publicó un carrusel de fotos en el que recopiló distintos momentos compartidos con el músico. Las imágenes incluyeron besos, abrazos y escenas cotidianas, además de recuerdos de viajes, jornadas de grabación y encuentros lejos de los escenarios.

La Joaqui y Tiago PZK//Instagram

Junto al álbum, La Joaqui escribió una frase que no pasó inadvertida por sus seguidores y que hicieron ecos en los medios de comunicación. “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”, lanzó la cantante. El mensaje rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores, quienes lo interpretaron como una posible indirecta hacia Luck Ra, su expareja.

La Joaqui y Tiago PZK//Instagram

La repercusión se produjo en un contexto marcado por la polémica. La relación entre La Joaqui y Tiago PZK comenzó poco tiempo después de que la cantante se mostrara visiblemente afectada por su separación del artista cordobés. En una transmisión de streaming, había llorado al hablar de sus sentimientos por el cantante cordobés, una situación que conmovió a sus fanáticos.

La Joaqui y Tiago PZK//Instagram

A esto se sumaron declaraciones y publicaciones de Luck Ra, quien habría expuesto una presunta traición por parte de Tiago PZK. El conflicto tomó mayor dimensión porque ambos artistas mantenían una relación de amistad, según trascendió el cordobés. Asimismo, hace poco el cuartetero estrenó su nuevo trabajo “El que se la queda pierde”, un título sugestivo que encendió aún más la polémica con La Joaqui, quien ahora vuelve a estar bajo los reflectores con su reciente posteo.