La Joaqui confesó que Luck Ra le fue infiel y lanzó un desesperado pedido: “Necesito que me dejen vivir”

La Joaqui volvió a hablar de su vida sentimental y una de sus declaraciones rápidamente generó repercusiones. Durante una charla en PLP, el programa que conduce junto a Cande Molfese, Anita Espósito y Evitta Luna en Luzu TV, la cantante se refirió a las infidelidades que atravesó a lo largo de sus relaciones y apuntó por primera vez contra Luck Ra.

Luck Ra y La Joaqui estuvieron más de dos años en pareja.

La Joaqui confesó que Luck Ra le fue infiel: "No tuve un vpinculo en el que no me engañen"

“Como hago RKT asumen que te voy a engañar, ¿entendés? La verdad que eso no pasa. De hecho, no tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie. ¿Por qué? Porque no me excita la deslealtad, no porque soy buena”, expresó La Joaqui ante sus compañeras en Luzu TV.

La frase no pasó inadvertida y rápidamente volvió a instalarse el nombre de Luck Ra, su expareja, con quien protagonizó una relación de más de dos años y que terminó hace un mes. Aunque La Joaqui no mencionó al cantante de manera directa, sus palabras fueron interpretadas, tanto en las redes sociales y por sus compañeras de equipo, como una posible referencia a lo ocurrido durante ese vínculo.

La Joaqui confirmó que Luck Ra le fue infiel.

La separación entre ambos había generado todo tipo de versiones en las últimas semanas. En medio de ese escenario, también comenzaron a circular rumores que señalaban a Tuli Acosta como una tercera en discordia. Sin embargo, el romance fue desmentido por la expareja con el paso de los días.

El desesperado pedido de La Joaqui: "Necesito que me dejen vivir"

Mientras la conversación avanzaba, sus compañeras intentaron cambiar el eje para evitar que sus declaraciones terminaran nuevamente vinculadas con su expareja. Sin embargo, la situación volvió a quedar en evidencia cuando le preguntaron por “Pame”.

“Ella de paso hacía su disclaimer y ya los portales están abajo esperándolos a todos”, comentó una de las integrantes del programa, en referencia a la repercusión que podían tener sus dichos. Ante la insistencia y consciente de que sus palabras podían convertirse nuevamente en noticia, La Joaqui hizo un pedido contundente: “Necesito que me dejen vivir. No todos los caminos van a roma”.

La cantante buscó así poner un límite a las especulaciones sobre su vida privada. Si bien su primera declaración volvió a despertar las teorías alrededor de Luck Ra, no confirmó que estuviera hablando específicamente de él ni brindó detalles sobre una supuesta infidelidad durante su relación.