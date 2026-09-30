“Felizmente casados”: la llamativa declaración de Tiago Pzk junto a La Joaqui

La sorpresiva separación de Luck Ra y La Joaqui dejó en shock al mundo del espectáculo, ya que el noviazgo parecía consolidado. En medio del torbellino mediático por querer saber más de los detalles del suceso, se dio el comienzo del romance de la cantante con Tiago PZK, una relación que encendió las alarmas de los fanáticos y de los medios de comunicación. Los idas y vueltas entre los tres personajes de la música no pararon, al igual que los dichos en redes sociales o descargos en contra de el otro. Es así como, lejos de ocultarse, la flamante nueva pareja decidió redoblar la apuesta y salieron a hablar frente a la prensa, para disipar dudas y oficializar su situación afectiva.

Tiago Pzk, La Joaqui

Las curiosas declaraciones de Tiago Pzk y La Joaqui

El revuelo mediático estalló con fuerza cuando los programas de espectáculo comenzaron a desglosar el inicio del romance entre Tiago Pzk y La Joaqui. Según varios programas explicaron, esta repentina unión comenzó cuando la cantante se separó de Luck Ra. Los tres protagonistas de la historia eran amigos desde hace un tiempo, pero el amor fluyó entre Tiago y Joaquina. Semanas de especulaciones, salidas familiares compartidas y una reveladora fotografía bajando de un avión privado en La Rioja generó inmediatas repercusiones sobre el cantante cordobés.

Frente a esta situación, él se mostró dolido públicamente en la televisión, admitiendo el impacto de la ruptura y confirmando que la profunda amistad que lo unía a su colega se quebró definitivamente a raíz de esta aparente traición. A pesar de las críticas que inundaron las redes sociales, el amor entre los cantantes de la escena urbana avanzó a paso firme. El blanqueo definitivo se produjo en el Aeropuerto de Ezeiza, donde la nueva pareja habló a varios medios de comunicación antes de subirse a un avión. Mientras realizaban el check-in previos a un viaje por trabajo hacia Colombia, se detuvieron a conversar con los cronistas que hacían guardia.

“Estamos en pareja. Felizmente casados”, expresó el cantante con una sonrisa en el rostro y un toque bromista ante las declaraciones. Seguidamente, buscó desactivar cualquier rumor de infidelidad o superposición de fechas al aclarar: “La conozco a ella hace mucho tiempo”. Mientras La Joaqui se mantenía en silencio, dando algunas declaraciones sueltas, pero siguiendo en la línea de su descargo en redes sociales, para cerrar el tema con madurez y desvincularse del escándalo, Tiago Pzk sentenció con firmeza: “Estaba en Berlín cuando ellos cortaron. No puedo opinar de la intimidad de nadie. Creo que es una falta de respeto hablar de la vida de los demas”.

¿Cómo fue la separación de La Joaqui y Luck Ra para Tiago Pzk?

El asedio de los cronistas en el aeropuerto no dio tregua, y no dudaron en preguntarle a Tiago Pzk cuál era su postura frente a las severas acusaciones que recibía, tras confirmar su amor con La Joaqui. Es así como el cantante restó dramatismo a la situación y manifestó con tranquilidad: “Creo que cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece”. Lejos de asumir las etiquetas impuestas debido a su antigua cercanía con Luck Ra, se defendió con contundencia y aclaró: “No me considero un traidor”. En la misma línea, volvió a insistir en que la relación con la referente de RKT era anterior a la del cordobés, dejando en claro que su primera amiga había sido ella.

La prensa insistió en indagar sobre la interna entre los músicos y si existió un intento de aclarar la situación de manera privada. El intérprete de "Piel" no esquivó la pregunta y reveló que existió una comunicación directa con el ex de su actual novia, admitiendo que “le mande un mensaje a Luck Ra, y me contestó”. Sin embargo, lejos de romantizar la respuesta que recibió del cordobés, reconoció la lógica tensión del momento y concluyó de manera empática: “Supongo que lo tomó mal, me parece super respetable”.

Tiago Pzk, La Joaqui

Finalmente, Tiago Pzk se mostró despreocupado por la opinión ajena, cerrando el debate al afirmar con indiferencia que “no me importa, no tengo la necesidad de quedar bien con nadie”. De esta manera, con las cartas sobre la mesa, la flamante pareja dio por terminada la breve entrevista y se fue de viaje de trabajo rumbo al avión que los trasladaría a su próximo destino.

A.E