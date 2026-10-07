Así fue el bautismo de Justo, el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: las fotos del emotivo momento

Hay etapas que cambian para siempre la vida familiar. El 27 de septiembre, Justo (4 meses), el primer hijo en común de Horacio Rodríguez Larreta (60) y Milagros Maylin (40), recibió el bautismo en el santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, rodeado por sus padres y sus seres queridos. Estuvieron presentes las hermanas de Milagros, Magdalena y Agustina Maylin, con su bebé en brazos, Hilario Catalán Pellet, y Paloma Rodríguez Larreta.

Los suvenires del bautismo de Justo Rodríguez Larreta

Una nueva etapa en la vida de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

El pequeño es el tercer hijo del ex jefe de gobierno porteño, quien también es padre de Paloma (22) y Serena (9), fruto de su relación anterior con Bárbara Diez (51). Para Maylin, en cambio, su llegada significó debutar en la maternidad. “No descanso pero son los momentos más felices de mi vida”, contó sobre esta nueva etapa, en la que la pareja disfruta cada instante junto al niño.

Los suvenires del bautismo de Justo Rodríguez Larreta.

Aunque el bebé ya tiene su cuarto decorado, por ahora duerme en su cuna pero en la habitación de sus padres. Por su parte, Horacio encontró la manera de acompañar de cerca la crianza y por eso acomoda sus horarios laborales para ayudar con las tareas cotidianas, desde bañarlo y cambiarlo hasta compartir juegos con él.

Agustina y Milagros Maylin con sus bebés.

Para la ceremonia, Justo lució un conjunto inspirado en la moda vintage que completó con una gran capa con capucha, acorde con la solemnidad del momento. La elección de la iglesia tuvo, además, un significado especial para Milagros por su devoción religiosa. Cuando la pareja se casó por Civil, en noviembre de 2024, había elegido una fecha vinculada al Día de la Medalla Milagrosa. Así, entre afectos y tradiciones familiares, Justo protagonizó un día que quedará como uno de los primeros grandes recuerdos de su vida junto a sus padres, Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

Producción: Alicia Blanco.