Las primeras fotos de Justo, el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: "Somos los papás más felices del mundo"

A poco más de un mes del nacimiento de Justo, Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin decidieron compartir por primera vez el rostro de su hijo. A través de un emotivo posteo en redes sociales, la pareja publicó un carrusel con más de diez imágenes que recorren desde el día de su nacimiento hasta sus primeras semanas de vida.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

Las primeras fotos de Justo, el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

En las fotos y videos se puede ver al bebé en brazos de sus padres, Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin, descansando en distintos momentos de la intimidad familiar y protagonizando tiernas postales que reflejan la felicidad que atraviesan desde su llegada. La publicación rápidamente cosechó miles de "Me gusta" de seguidores, amigos y figuras del ámbito político y artístico.

Las tiernas fotos de Justo en brazos de sus padres.

Junto a las imágenes, Rodríguez Larreta y Maylin escribieron un mensaje en el que expresaron la emoción que sienten por esta nueva etapa como padres: "Justo, qué felicidad tan inmensa nos regalás. Gracias Milagros Maylin por ser equipo juntos. Y gracias a todos por el cariño, los mensajes y los buenos deseos que nos hicieron llegar durante estas semanas tan especiales. Somos los papás más felices del mundo".

Así es Justo, el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

Justo nació el pasado 10 de junio en el Sanatorio Otamendi mediante una cesárea programada. Se trata del primer hijo en común del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la comunicadora, mientras que para el referente político es su tercer hijo, ya que también es padre de Paloma y Serena, fruto de su anterior matrimonio con Bárbara Diez.

Justo nació el pasado 10 de junio en el Sanatorio Otamendi.

La historia de amor entre Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin comenzó en 2022 y, desde entonces, la pareja eligió mantener un perfil bajo. En 2024 sellaron su relación con una boda rodeados de familiares y amigos, y el año pasado anunciaron que estaban esperando a su primer hijo juntos, una noticia que definieron como una de las mayores alegrías de sus vidas.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin compartieron en Instagram las fotos de su hijo.

Con esta publicación, la pareja abrió una pequeña ventana a su intimidad familiar y permitió que sus seguidores conocieran por primera vez a Justo, el bebé que llegó para coronar una de las etapas más felices de sus vidas.