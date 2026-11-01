Así fue el casamiento de Alejandro Bengolea y Manuela Calderón, la hija de Bárbara Diez: “Lo soñamos, lo rezamos y el cielo se abrió”

La escena social porteña celebró una unión exclusiva que combinó a la perfección la sofisticación urbana con la frescura de la naturaleza. Manuela Calderón, hija de la reconocida planificadora de eventos Bárbara Diez, se casó con Alejandro Bengolea, sobrino de Amalia Amoedo. La boda tuvo lugar en un entorno verde privilegiado y combinó detalles románticos con una puesta en escena sumamente cuidada que acaparó todas las miradas.

Se casaron Alejandro Bengolea y Manuela Calderón

Ásí fue la boda de Alejandro Bengolea y Manuela Calderón

El festejo de Alejandro Bengolea y Manuela Calderón se desarrolló en un imponente parque arbolado, donde la vegetación frondosa y los senderos de césped impecable marcaron el clima íntimo y distinguido de la jornada. Para la ceremonia principal, montaron un altar rodeado de arreglos florales masivos compuestos por hortensias, dalias y delicadas flores en tonos rosados y blancos que dialogaban con el paisaje circundante.

El casamiento fue en un entorno verde lleno de detalles románticos

Los invitados se ubicaron con comodidad en sillas de diseño clásico con respaldo de esterilla, dispuestas de manera prolija sobre una amplia superficie nivelada en medio del jardín. Además, la ambientación incluyó livings exteriores diseñados con sillones modulares en tonos tierra y verde oliva, almohadones estampados, mesas bajas de madera, velas encendidas y una llamativa bola disco con forma de corazón que aportó un toque moderno y descontracturado a la celebración. Como parte de la experiencia para los asistentes, también hubo detalles personalizados y tarjetería temática pensada exclusivamente para la ocasión.

Entre los detalles disrruptivos hubo una bola de disco con forma de corazón

Los looks de los novios y de Bárbara Diez

Para dar el sí, Manuela Calderón lució un vestido blanco de líneas románticas confeccionado con detalles de encaje y una capa fluida que le aportó un movimiento etéreo al caminar. Completó su estilismo nupcial con un ramo de novia compuesto por orquídeas rosadas, peonías blancas y delicados tallos verdes colgantes que realzaron su elegancia natural.

Bárbara Diez se destacó con un vestido de mangas acampanadas y encaje

Por su parte, el sobrino de Amalia Amoedo optó por un traje de sastrería clásico en color azul marino, acompañado por una camisa blanca impecable y una sutil flor decorativa en la solapa que mantuvo la sintonía sobria del novio. En tanto, Bárbara Diez deslumbró con un vestido largo de mangas largas acampanadas, confeccionado con telas estampadas en tonos tierra, nude y marfil, con finos detalles de encaje que aportaron textura y distinción a su rol de madre de la novia.

La emoción y el mensaje de Bárbara Diez

El evento dejó postales inolvidables - compartidas en las redes sociales tanto la madre de la novia como Amalia Amoedo - que reflejaron la felicidad absoluta de los novios y de todos sus seres queridos durante cada momento del festejo. La propia wedding planner compartió su inmensa alegría en las redes sociales mediante una publicación con imágenes exclusivas del enlace que rápidamente se llenaron de reacciones y comentarios afectuosos.

El casamiento de la hija de Bárbara Diez y el sobrino de Amalia Amoedo

En su cuenta oficial, Bárbara Diez expresó sus sentimientos más profundos con palabras muy sentidas hacia la pareja: "Lo soñamos, lo rezamos y el cielo se abrió y se detuvieron las gotas de lluvia para dar paso a los novios. ¡Gracias Dios por el casamiento civil más lindo del mundo mundial donde reinaron la armonía, el amor y la felicidad!"*. De esta manera, coronaron una jornada inolvidable que quedará grabada en la memoria de la familia.