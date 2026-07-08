En Caras: de Isabel Macedo y Calu Rivero a Marta Fort y Julieta Poggio en Miami

“Maravillosa Alicia” en el Jardín Botánico: Pre opening con famosos en una experiencia inmersiva

Con figuras del espectáculo como invitadas, “Maravillosa Alicia” tuvo su pre opening exclusivo en el Jardín Botánico. La experiencia inmersiva será uno de los grandes atractivos de las vacaciones de invierno.

Allí estuvieron las hermanas Calu y Marou Rivero con los dos hijos de Calu (Tao y Bee), Emilia Attias, Charo López e Isabel Macedo con sus hijas Gina, Elvira e Isabel, respectivamente, y el diseñador Jorge Rey.

Calu y Marou Rivero con Tao y Bee de la Rúa

Charo López y su hija Elvira

Emilia Attias y su hija Gina

Isabel Macedo y su hija Belita

Jorge Rey

Ibiza late al ritmo de los argentinos: La deejay Dani Urzi, Gaby Álvarez y Adolfo Suaya

Si bien el Mundial de fútbol retrasó un poco el pulso de su intensidad, Ibiza sigue siendo el corazón del verano europeo. Y los argentinos vienen siendo grandes protagonistas de su movida.

La deejay Daniela Urzi, la modelo Jime Butti, el empresario Adolfo Suaya, el PR Gaby Álvarez y el estilista Javier Torres compartieron, junto a Anna Zalysina, Lucrecia Gamundi y Sofía Bugarne, una tarde a pura música house en la apertura de Bora Bora, donde tocó el DJ Hernán Cattaneo.

Daniela Urzi, Jime Butti, Adolfo Suaya, Gaby Alvarez, Javier Torres, Anna Zalysina, Lucrecia Gamundi y Sofía Bugarne

Argentinos de festejo en la movida de Miami: La presencia de la Selección movilizó a las celebrities

El partido de la Selección tiñó a Miami de celeste y blanco, y los famosos eligieron lugares con impronta argentina para festejar.

En el restó de pastas George’s, su dueño George Iglesias recibió a Javier Zanetti y al músico Joaquín Levinton. Y en Baires Grill, que anunció su desembarco en Buenos Aires, Leo Mateu convocó a Julieta Poggio, Marta Fort, Marcela Tinayre, Agustín "Cachete" Sierra, Sofía "Jujuy" Giménez, Nacho Castañares y Maxi López.

Julieta Poggio

George Iglesias con Javier Zanetti y Joaquín Levinton

Leo Mateu y Marcela Tinayre

Marta Fort

Maxi López

El cumple 60 de Pappo Roca en El Catedral: Con Vicky Fariña, sus tres hijos y socios del nuevo hotel

El empresario Pappo Roca celebró sus 60 con un fiestón para familiares y amigos en el Hotel Catedral de Bariloche, que reabrió sus puertas renovado y con exclusivos espacios para eventos sociales.

Además de su mujer Vicky Fariña y sus tres hijos, y de su gran amigo Alejandro Gravier con Valeria Mazza, a Pappo lo acompañaron sus socios en este emprendimiento, como Cristian Ustariz con su mujer Lola Cardona, Ernesto Gutiérrez junto a Gabriela Ghilino y Lolo Langinotti con Isabel Furlotti, además de amigos como Máximo Petracchi y Martín Cabrales.

Pappo roca y Vicky fariña

Alejandro Gravier, Valeria Mazza, Cristian Ustariz, Lola Cardona, Ernesto Gutiérrez, Gabriela Ghilino, Lolo Langinotti, Isabel Furlotti, Máximo Petracchi y Martín Cabrales

Los hermanos Casero, teatreros: Juntos en el estreno de la obra Misery

Amantes del teatro, tal como se los inculcó su padre Alfredo Casero, los hermanos Nazareno, Minerva y Guillermina Casero asistieron juntos al Teatro Metropolitan para ver el gran estreno de la obra Misery, el clásico thriller de Stephen King que protagonizan Juan Gil Navarro y Julia Calvo.

Confraternidad y armonía de una familia que, a través de las generaciones, da cuenta de su impronta artística.

Nazareno, Minerva y Guillermina Casero

Josefina Lynch y André Horvilleur: En una nueva experiencia de perfumería de autor

Referente de la perfumería de autor, Edition Privée lanzó en su local de Recoleta a Metal Lavender, la nueva creación de la maison francesa Matiere Premiere.

Con la presencia del cofundador y CEO de dicha perfumera, estuvieron la modelo Josefina Lynch —novia de Joaquín Levinton— y André Horvilleur, el hijo de Emmanuel Horvilleur y Celeste Cid.