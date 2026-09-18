MURI: espacios que priorizan la forma de vivir

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La arquitectura puede partir de los metros disponibles, pero también de una pregunta más profunda: cómo quieren vivir las personas que van a habitar un espacio. Desde esa premisa, la arquitecta Aldana Cenci dio forma a MURI Interiores luego de un proceso de transformación personal y profesional.

Durante varios años trabajó en empresas constructoras, una experiencia que la llevó a cuestionar aquellos proyectos donde la vivienda era pensada principalmente desde el metraje y su traducción en valores económicos. Frente a esa lógica, comenzó a interesarse cada vez más por el interiorismo y por la posibilidad de brindar una mejor calidad espacial dentro de los mismos metros construidos.

Para Aldana, un proyecto de arquitectura no debería construirse para hacer encajar a las personas, sino para generar emociones positivas y responder a su manera de vivir.

Simpleza funcional: la identidad detrás de MURI

La propuesta de MURI Interiores se apoya en la simpleza funcional y en una idea concreta: no todo espacio necesita ser llenado solamente porque existe. Cada decisión busca tener una razón para que los ambientes puedan respirar, funcionar y disfrutarse en la vida cotidiana.

En ese proceso, la escucha y la confianza con cada cliente ocupan un lugar central. Conocer sus hábitos, comprender qué necesita y acompañarlo durante las distintas etapas permite proyectar espacios que no solo funcionen visualmente, sino que también respondan a quienes los habitan.

La evolución del estudio estuvo vinculada a la propia manera de Aldana de comprender la arquitectura. Su experiencia profesional y también personal la llevaron a entender que construir una buena “cáscara” no era suficiente. Así, el interiorismo comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su forma de proyectar.

Un universo pensado alrededor de nuevas formas de habitar

Entre los próximos pasos aparece lo que la arquitecta define internamente como “el universo MURI”, una búsqueda orientada a desarrollar diferentes propuestas relacionadas con la forma de habitar. El horizonte contempla desde un espacio de decoración y objetos para el hogar hasta proyectos de construcción llave en mano.

En paralelo, junto a la arquitecta Silvana Valdivia, desarrolla NIDO, un proyecto que busca repensar la vivienda para la tercera edad.

El crecimiento de MURI se proyecta así en distintas direcciones, pero conserva un mismo eje: pensar cómo queremos vivir y crear espacios capaces de responder realmente a las personas.

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