Los días de Laura Laprida, la hija de María Eugenia de las Trillizas de Oro, en París con su hijo

Laura Laprida, hija de María Eugenia de las Trillizas de Oro, eligió Francia como destino para compartir días especiales junto a su hijo Otto. La actriz se dejó ver en distintos escenarios que combinan la vida urbana con espacios de calma, en un recorrido que alterna momentos de paseo y descanso. La capital europea se convirtió en el marco de una experiencia que refleja la unión entre cultura, gastronomía y naturaleza, con imágenes que transmiten la esencia de su estadía.

Paseos emblemáticos y gastronomía local: La estadía de Laura Laprida en París con su hijo, Otto

Laura Laprida vivió jornadas en París que mezclaron recorridos por la ciudad y la tranquilidad de un entorno rodeado de paisajes verdes. Acompañada por su hijo Otto, transitaron espacios emblemáticos y rincones que marcaron su paso por Francia. La experiencia se desplegó en un equilibrio entre la vida cotidiana y la riqueza cultural, con escenas que muestran cómo se desarrollaron esos días en un ambiente único.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió recientemente un video que resume su estadía en la capital francesa. El clip comienza con una imagen íntima entre madre e hijo sentados en el amplio alféizar de una ventana, contemplando el paisaje verde que rodea la residencia donde se hospedaron. La secuencia inicial también revela la propiedad, una casona de estilo clásico rodeada de naturaleza, donde el niño jugaba sobre una alfombra persa iluminada por la luz del sol.

Durante el recorrido que posteó en sus redes Laura Laprida, se la puede ver disfrutando de la ciudad. Viajaron en tren, recorrieron calles parisinas con el cochecito y se detuvieron frente a monumentos icónicos como la Torre Eiffel y la Fuente de los Mares. El video también resalta la gastronomía local, con vitrinas de quesos, platos tradicionales como caracoles y entradas con burrata y jamón crudo. Cada toma refuerza la idea de un viaje que alterna cultura, sabores y momentos familiares.

Laura Laprida y su hijo, Otto en París

La recopilación concluye con escenas de descanso en la residencia. Donde la hija de María Eugenia de las Trillizas de Oro parece nadando en una piscina decorada con azulejos antiguos, hamacándose junto a Otto. El cierre muestra a ambos en el jardín, saludando a la cámara en una postal que resume la calidez del viaje. Estas imágenes finales aportan un tono de serenidad que los acompañó en cada paseo.

El refugio francés donde se hospedó Laura Laprida, la hija de María Eugenia de las Trillizas de Oro, junto a su hijo Otto

La propiedad elegida por Laura Laprida para su estadía en Francia es un ejemplo de arquitectura clásica de la campiña. Se trata de una casona de piedra con techos de pizarra y una torre poligonal, rodeada de caminos de grava y senderos verdes. Su diseño integra la majestuosidad histórica con el entorno natural, evocando el estilo de los antiguos châteaux franceses y aportando un marco único para los días vividos en familia.

El refugio francés donde se hospedo Laura Laprida

En el video que compartió la actriz se pudo ver el interior de la residencia; se destacaron los ventanales de guillotina con carpintería blanca. Estos amplios marcos permiten que la luz natural y el paisaje exterior se integren a las habitaciones. Los alféizares, de gran tamaño y baja altura, funcionan como bancos de lectura o espacios de contemplación, acompañados por molduras de yeso que refuerzan la estética clásica.

La decoración mantiene una línea sobria y elegante. Los pisos de parqué en tonos cálidos sirven de base para piezas textiles como la alfombra persa donde Otto, el hijo de Laura Laprida, jugó durante su estadía. Los techos altos y la paleta de colores claros generan ambientes luminosos y aireados, potenciando la sensación de amplitud en cada espacio. Esta combinación de elementos crea un interior que equilibra tradición y funcionalidad, ofreciendo un marco ideal para la convivencia familiar.

El refugio francés donde se hospedo Laura Laprida

El viaje de Laura Laprida y su hijo Otto a París no solo incluyó recorridos por los monumentos más emblemáticos de la ciudad, sino también momentos de calma en una residencia que refleja la esencia de la campiña francesa. Las imágenes compartidas muestran cómo la actriz logró equilibrar la vida urbana con la tranquilidad de un entorno natural, dejando una crónica visual de días familiares en un escenario europeo que combina historia y paisajes únicos.

VDV