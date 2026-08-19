Las Trillizas de oro presentaron a su nuevo nieto, Enzo: “Por fin nos conocemos”

Las Trillizas de Oro volvieron a compartir una celebración familiar con sus seguidores. María Emilia, María Laura y María Eugenia se reunieron para conocer a Enzo Víctor Laprida, el nuevo integrante de la familia y nieto número 22 de María Eugenia, quien es hijo de Horacio Laprida Jr. y Catalina Falappa.

María Eugenia con Enzo

El momento quedó registrado en un tierno video en el que las hermanas presentaron al bebé y bromearon sobre la enorme familia a la que acaba de llegar. Es un momento especial, además, porque Horacio, su papá, es el único hijo varón de María Eugenia, mientras que el niño se suma ahora a una familia que ya cuenta con una gran cantidad de primos.

Las Trillizas de Oro conocieron a Enzo y lo presentaron en sociedad

Las tres hermanas, conocidas popularmente como Trillizas de Oro, finalmente pudieron reunirse para conocer al pequeño, que nació un lunes y coincidió con el primer cumpleaños de uno de sus primos apenas unos días después: “Hola, Enzo, no me esperaste. Lo que pasa es que estaba en el cumpleaños de tu primo”, comenzó diciendo María Eugenia, a quien cariñosamente sus nietos le dicen "Coqui".

Entre risas, explicó la coincidencia de fechas: “Vos naciste un lunes y tu primo cumplió un año el miércoles. No puede, Coqui, estar entre todos. Que cumpleaños uno, que cumpleaños otro”. Después de las bromas por la agenda familiar, el trío de conductoras celebró haber podido estar juntas para recibir al nuevo integrante: “Pero ya estamos todas también”, expresaron emocionadas antes de continuar con la presentación del bebé.

La gran familia de las Trillizas de Oro

Uno de los momentos más divertidos del video llegó cuando las Trilliza de Oro le explicaron a Enzo la cantidad de primos que tendrá mientras crezca. “¿Cuántos primos tiene él?”, preguntaron, antes de mencionar que son 22: “Te vas a re divertir, tenés muchos primos varones, muchos, para divertirte”, le dijeron al pequeño, anticipando los momentos que compartirá con el resto de los integrantes del clan.

Las Trillizas de Oro junto a Enzo

Las hermanas también se presentaron ante el bebé con los apodos que las identifican dentro de la familia: “Te presento en sociedad, Meme”, dijeron al referirse a María Emilia, mientras María Laura aparecía como “Laia”. Entre risas, advirtieron que tantos nombres podían resultar confusos para el recién llegado. Finalmente, María Eugenia cerró el video con el bebé en brazos y le dio una particular bienvenida: “Hola, mi cochita manina”. Así, entre abrazos, bromas y gestos de cariño, las Trillizas de Oro celebraron la llegada del nuevo integrante de una familia que continúa creciendo.