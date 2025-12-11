De Floppy Tesouro a Cami Homs y Adabel Guerrero: los mejores looks del estreno de la nueva obra de Flavio Mendoza

El Teatro Ópera se vistió de fiesta para recibir el gran estreno de Una Mágica Navidad, la nueva superproducción de Flavio Mendoza que convocó a figuras como Cami Homs, Floppy Tesouro y Adabel Guerrero. Entre pasarela y un imponente árbol navideño las celebrities desfilaron con estilismos que combinaron elegancia, frescura y guiños veraniegos perfectos para diciembre.

La noche estuvo marcada por la emoción del debut, la presencia de invitados especiales, entre ellos Marcelo Polino, José María Listorti, Nito Artaza, Camila Cavallo, Yuyito González y Barby Franco, y la ternura de Matilda Salazar y Dionisio Mendoza, que iluminaron el evento con su alegría.

Cami Homs: modernidad y frescura

Cami Homs apostó por un total white perfecto para el verano y en sintonía con el clima navideño. Llevó un top tipo bandeau ajustado, que deja el abdomen al descubierto y aporta una vibra actual, minimalista y segura. Lo combinó con un pantalón palazzo fluido, que alarga visualmente la figura y genera equilibrio con la parte superior. El toque final fue un blazer oversize liviano, también blanco, que le sumó sofisticación sin quitarle frescura al conjunto.

Cami Homs en Una Mágica Navidad

Para completar el look, eligió un bolso nude, que mantiene la paleta neutra, y un maquillaje luminoso con piel fresca, pestañas definidas y labios suaves. El cabello lacio hacia un lado reforzó esa estética natural y elegante. Como detalle extra, la modelo dejó ver su pancita de embarazo con total naturalidad, integrándose de manera orgánica al styling y convirtiéndose en uno de los grandes highlights del outfit.

Floppy Tesouro: romanticismo con guiño cowboy

Floppy Tesouro fue por un look fresco, femenino y con espíritu veraniego. Eligió un vestido blanco corto off shoulders con broderie y detalles de encaje, un diseño romántico que resalta clavículas y aporta un aire juvenil. Los volados y transparencias sutiles suman textura sin sobrecargar, logrando una silueta equilibrada y muy favorecedora para el clima festivo.

Floppy Tesouro en Una Mágica Navidad

El toque audaz llegó con sus botas marrones estilo western, un contraste intencional que rompe con la delicadeza del vestido y aporta carácter. A eso se sumaron accesorios minimalistas, maquillaje natural y el cabello recogido, que deja el rostro despejado y potencia el escote de Floppy Tesouro.

Adabel Guerrero: elegancia y silueta marcada

Adabel Guerrero apostó por la sofisticación pura con un vestido blanco ajustado, de silueta limpia y cuello alto estilo mock neck, un detalle que inmediatamente eleva el outfit y aporta presencia. El corte recto, por encima de la rodilla, mantiene un balance perfecto entre formalidad y frescura.

Adabel Guerro en Una Mágica Navidad

En los pies llevó sandalias negras con plataforma, que estilizan las piernas y crean un contraste fuerte que realza aún más el total white del vestido. Con accesorios mínimos, maquillaje luminoso y el cabello suelto con ondas glam hacia un lado,

Los estilismos de Cami Homs, Floppy Tesouro y Adabel Guerrero no solo acompañaron la estética festiva del estreno, sino que se integraron de manera perfecta al ambiente mágico del Teatro Ópera, donde Una Mágica Navidad debutó ante una sala llena. Tres enfoques distintos que brillaron en una gala que ya se perfila como uno de los grandes eventos de la temporada.



fotos: @joynixmedia @antoph.bodas @antoph.v