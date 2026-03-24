Así fue el cumpleaños de Mauro Szeta: chocotorta, juntada con amigos y una ausencia que llamó la atención

Mauro Szeta es uno de los periodistas de policiales más reconocidos de la Argentina. Con más de tres décadas de trayectoria en los medios, construyó una carrera sólida gracias a la cobertura de casos resonantes, análisis riguroso y una presencia que lo convirtió en una referencia del género.

Mauro Szeta

A sus 53 años, Mauro Szeta atraviesa un presente de gran exposición profesional y también de cercanía con sus seguidores, con quienes suele compartir postales de su día a día. Por eso, recientemente reveló cómo había celebrado su último cumpleaños junto con una emotiva reflexión.

Un cumpleaños entre amigos

Mauro Szeta celebró su cumpleaños número 53 hace apenas unos días y eligió resumir la jornada con un emotivo mensaje: “Cumplí 53 años. Lo arranqué laburando, lo seguí con familia y lo terminé con amigos, Clari y más familia. Muy feliz, con la energía renovadísima”, escribió en sus redes sociales, donde además agradeció el cariño recibido en este “cumple maratónico”.

El periodista dejó en claro que vivió un día intenso rodeado de las personas importantes de su vida. En las imágenes que compartió se lo pudo ver disfrutando de una juntada relajada, con amigos, seres queridos y una clásica chocotorta que se robó parte del protagonismo. Fiel a un perfil cercano y espontáneo, Mauro Szeta también aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores: “Quiero que sepan que me hacen muy bien, me dan vida”.

El detalle del cumpleaños de Mauro Szeta que no pasó desapercibido

En ese mismo mensaje, Mauro Szeta cerró con una frase optimista sobre esta nueva etapa: “Ahora, a vivir este año más. Ahora a disfrutar de todo”. La publicación fue recibida con una ola de saludos, buenos deseos y muestras de cariño por parte de colegas, amigos y seguidores.

Así fue el cumpleaños de Mauro Szeta

Sin embargo, entre las postales y menciones del festejo de Mauro Szeta, hubo un detalle que llamó la atención: la ausencia de su hermano Darío Sztajnszrajber, con quien mantiene un vínculo muy cercano y profundo. Aunque no hubo ninguna referencia al respecto ni motivo explicitado en redes, lo cierto es que su presencia no apareció reflejada en las imágenes del cumpleaños.