La conmovedora confesión de Mauro Szeta tras la muerte de su papá: “Me reenamoré de él en su peor momento, hoy extraño hasta sus olores”

En una charla íntima con +CARAS, Mauro Szeta abrió una puerta que pocas veces muestra: la de su historia familiar y su duelo. Con una sinceridad que conmovió a Héctor Maugeri, el periodista contó cómo la muerte de sus padres lo obligó a detenerse, pedir ayuda y revisar emociones que había guardado durante años. Reveló que la ausencia reciente de ambos, su madre falleció en noviembre de 2022 y su padre en marzo de 2023, le cambió la forma de mirar la vida. Y admitió que, si pudiera, cambiaría muchas decisiones solo por volver a tener una conversación más con ellos.

Mauro Szeta y el duelo que lo llevó de vuelta a terapia

Cuando Héctor Maugeri le preguntó por qué necesitó volver a una psicóloga, Mauro Szeta fue contundente. “Ah… estaba hecho mier...”, respondió con una honestidad brutal. Dijo que en ese momento no tenía fuerzas para pensar, que necesitaba que alguien lo ayudara a ordenar el mundo interior que se le había roto. “No tenía ganas de pensar demasiado, necesitaba que alguien me ayude a pensar un poco”, explicó, con la vulnerabilidad a flor de piel.

El periodista recordó que vivió muy de cerca la última etapa de su padre. Esa cercanía, lejos de agotarlo, lo transformó. Y lo llevó a una conclusión inesperada: a veces el amor más profundo aparece cuando todo parece desmoronarse.

Mauro Szeta en +CARAS

Mauro Szeta se detuvo especialmente en su vínculo con su papá. “Aprendí a querer mucho a mi papá en su peor momento”, confesó, describiendo una etapa marcada por una enfermedad neurológica que le quitó muchas capacidades. Contó que, a pesar del deterioro, encontró ahí una conexión emocional poderosa. “Me reenamoré de mi papá humanamente en el peor momento de él”, aseguró en +CARAS.

Asimismo, recordó que su hermano Darío atraviesa una enfermedad neurológica similar y que convivir con alguien que ya no reconoce a los suyos es una prueba difícil para cualquier familia. Sin embargo, él eligió quedarse. “Para mí, estar con mi papá, aunque estuviera en silencio cuatro horas, era el mejor momento de mi vida”, dijo, conmovido. Y reveló que hoy extraña hasta lo más mínimo: los olores, las palabras, incluso los desacuerdos.

Mauro Szeta y Héctor Maugeri

Mauro Szeta y el legado emocional de sus padres

En la entrevista, Mauro Szeta también habló de lo que heredó de cada uno de ellos. “De mi viejo heredé la cultura del laburo”, contó, describiéndolo como un hombre obsesivo y dedicado. Recordó que, a pesar de su enfermedad, su papá logró estar presente en su casamiento, algo que él aún siente como un milagro. “Lo vi feliz el día que me casé”, dijo, emocionado.

De su madre, en cambio, heredó el universo artístico y la curiosidad permanente. La describió como una mujer apasionada por el cine, la televisión y la creatividad. “Mi vieja amaba cuando yo volvía a la tele, o iba a un programa”, recordó, con una sonrisa nostálgica. Y confesó que, después de su muerte, encontró cuadernos con anotaciones llenas de amor, textos que jamás le había dicho en persona pero que guardaba como un tesoro silencioso.