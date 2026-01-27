Así fue el cumpleaños de Sofía Jujuy Jiménez: en Pinamar, vestidos en “modo acuario” y con la IA como protagonista

Sofía Jujuy eligió Pinamar como escenario para celebrar sus 35 años y lo hizo fiel a su esencia: cerca del mar, rodeada de amigos, familia y su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea. Lejos de los grandes eventos, la conductora apostó por una celebración íntima, cargada de emoción y conexión, que tuvo lugar en una casa frente al océano y que rápidamente se volvió protagonista en redes sociales.

Así fue el cumpleaños de Sofía Jujuy

A través de una serie de postales compartidas en Instagram, Sofía Jujuy dejó ver el clima del encuentro, risas, abrazos, música, buena comida y una energía atravesada por la gratitud. “mucho, mucho amor”, escribió en una de sus publicaciones, sintetizando el espíritu de una noche donde la celebración de la vida fue el verdadero eje.

La icónica invitación con IA

Uno de los detalles que más llamó la atención de la fiesta de Sofía Jujuy fue la invitación digital, creada con inteligencia artificial, que llevaba un nombre propio: Jujufest. Allí se indicaba la dirección y un dresscode muy alineado con la personalidad de la cumpleañera: “modo acuario, vení con tu look más auténtico, más vos”. El concepto, lejos de imponer reglas, invitó a los presentes a expresarse libremente, reforzando la idea de identidad y autenticidad.

La torta también tuvo su momento especial. Alta, de color rosa y de diseño sencillo, se sumó a una tendencia que pisa fuerte en redes: soplar las velas con brillantina. El gesto aportó un guiño lúdico y visualmente potente, ideal para el registro fotográfico de la noche, sin perder la impronta cálida y descontracturada del festejo.

El impresionante estilismo de Sofía Jujuy

Para la ocasión, Sofía Jujuy apostó por un look de alto impacto que combinó sensualidad, actitud y coherencia estética. El outfit estuvo compuesto por un vestido strapless negro que dejó hombros y brazos al descubierto, con una caída de tubo de tiro alto que estilizó la figura y un arnés joya metálico que se convirtió en la prenda protagonista.

Las líneas diagonales que cruzaban el torso sumaron dinamismo y reforzaron su silueta. La paleta en negro y plateado consolidó una imagen elegante y atemporal. El estilismo de Sofía Jujuy se completó con el pelo suelto, de ondas relajadas y volumen natural, y un maquillaje luminoso y fresco que acompañó sin competir.