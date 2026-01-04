De qué vive Gustavo Qüerio Hormaechea, el nuevo novio de Sofía Jujuy Jiménez

Para Sofía “Jujuy” Jiménez, el comienzo de este 2026 vino súper recargado ya que, tras brindar con su familia y haber hecho el famoso ritual de intencionar debajo de la mesa, oficializó su noviazgo con Gustavo Qüerio Hormaechea. Hasta el momento, el joven oriundo de Salta había mantenido un perfil sumamente alejado de los medios de comunicación. Sin embargo, después de trascender la noticia mediante un video viral en redes sociales, el nombre de la actual pareja de la modelo cobró suma relevancia.

Así presentó Sofía Jujuy Jiménez a su novio

Las redes sociales funcionan como una ventana a la intimidad de los famosos. Desde allí, se pueden tejer redes de conexión que llevan a los usuarios a toparse con todo tipo de informaciones brindadas por los propios cibernautas. En el caso de Sofía Jujuy Jiménez sólo bastó un tierno video en el brindis de Año Nuevo para mostrarle a todos sus seguidores su nuevo estado sentimental.

“Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia. Wow”, fue el texto que escribió la influencer en su perfil de Instagram mostrando el momento exacto en el que presentó en público a Gustavo Qüerio Hormaechea. El joven oriundo de la región norte del país le respondió con un tierno: “Te amo”, suficiente para sellar el primer romance del verano.

El novio de Sofía Jujuy Jiménez, entre vive una vida ligada a los negocios y el ocio

Haciendo un bagaje por su perfil de la famosa red social de la camarita, se puede ver que el nuevo novio de Sofía Jujuy Jiménez mantiene una vida vinculada a los negocios, al deporte y a los viajes a lo largo y ancho del mundo.

Novio de Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

En su faceta como deportista, se supo que Gustavo Qüerio Hormaechea es jugador activo de rugby del Jockey Club Salta, uno de los clubes más importantes de la región. Asimismo, el joven mostró sus cualidades para los negocios y es el líder de una marca de indumentaria masculina destinada a la moda urbana. En este ámbito, confecciona prendas de estilo clásico con diseños estampados y, en paralelo, tiene una línea de gorras y gorros estilo pilusos, donde la propia Jujuy oficia de modelo.

Novio de Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

Por su parte, en sus tiempos de ocio, al hombre que conquistó el corazón de la creadora de contenidos le gusta ir a la cancha a ver a Boca Juniors, institución de la cual es fanático y también aprovecha para viajar a diversos lugares turísticos del planeta, tales como: Ámsterdam, Londres, Tenerife, Baili y destinos locales de Argentina, al cual denominó: “El país más lindo del mundo”.

Novio de Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

Para el novio de Sofía Jujuy Jiménez, la familia cumple un rol central. Es por ello que en su feed se puede ver postales junto a sus pequeños sobrinos y otros integrantes del clan dejando en claro los valores que sostiene. De esta manera, la conductora inicia este 2026 con nuevos proyectos y con su corazón feliz en compañía de este salteño que supo ganarse su amor.

