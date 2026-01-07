Sofía Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro sorprenden con una serie vertical que se volvió viral: de qué trata

Este martes 6 de enero se viralizó el estreno de Cómo Deshacerse de una Estrella de Fútbol, una nueva serie en formato vertical protagonizada por Sofía Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro, que lanzó sus dos primeros capítulos en la plataforma ReelShort. La producción rápidamente comenzó a circular en redes sociales, despertando curiosidad entre los usuarios por su elenco conocido y por su apuesta a un formato que se aleja de las estructuras tradicionales de la ficción televisiva.

Sofía Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro protagonistas de una serie que pisa fuerte

La presencia de Sofía Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro en este tipo de contenido no es casual. La industria audiovisual atraviesa un proceso de transformación acelerado, impulsado por los cambios en los hábitos de consumo y por la preferencia de las nuevas generaciones por contenidos breves, dinámicos y pensados para el celular. En ese contexto, las series verticales ganan terreno en la web 2.0 y se consolidan como una vidriera tanto para talentos emergentes como para figuras ya instaladas que deciden reinventarse.

Serie Cómo Deshacerse de una Estrella de Fútbol | Instagram

Por esta razón, este nuevo formato, que prioriza capítulos cortos y un lenguaje visual adaptado a plataformas como TikTok o Instagram, se posiciona como una respuesta directa a la demanda de inmediatez del público. A diferencia de la televisión tradicional, estas producciones no requieren grandes campañas de prensa para alcanzar visibilidad: el algoritmo y la viralización orgánica se convierten en los principales aliados para llegar a miles de espectadores en cuestión de horas.

A pesar de la escasa difusión y campaña de prensa, fue TikTok el espacio donde la serie encontró su mayor repercusión. Allí comenzaron a circular fragmentos de los episodios y, con ellos, las opiniones de los usuarios, que hoy se transforman en críticos espontáneos de cada lanzamiento. En esta línea, las reacciones no tardaron en aparecer y fueron tan diversas como contundentes, especialmente hacia algunos de los protagonistas.

Barbie Vélez y Lionel Ferro | Instagram

Las voces a favor y en contra de las actuaciones de Sofía Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro

Como era de esperarse, esta miniserie se llenó de voces a favor y en contra de las actuaciones de los protagonistas. Entre los comentarios más duros se leyeron frases como: “Jujuy que se dedique a otra cosa que de actriz se caga de hambre” o “Te re banco Lío… pero vi algunos en TikTok. Por Dios qué mal actúan todos”. Incluso el periodista Pepe Ochoa se sumó al debate al compartir un fragmento de la serie y escribir con ironía: “Na na na na na y na. Denle un Oscar”. Sin embargo, no todas las devoluciones fueron negativas.

En medio de las críticas, Barbie Vélez y Lionel Ferro también recibieron elogios por parte de usuarios que destacaron su entrega actoral y su adaptación al formato 9.16, que exige una expresividad distinta y un ritmo mucho más acelerado. Para muchos, la serie representa una puesta en escena que, más allá de sus aciertos o errores, refleja hacia dónde se dirige el consumo de ficción en plataformas digitales.

Sofía Jujuy Jiménez y Lionel Ferro | Instagram

Con una trama cargada de drama y giros emocionales, la historia sigue a Renata, una heredera multimillonaria que abandona su vida de privilegios para ayudar a su esposo a recuperarse de un estado vegetativo y cumplir su sueño de triunfar en el fútbol. Tras un aborto espontáneo devastador, la protagonista se enfrenta a una verdad dolorosa que pone en jaque todo lo que sacrificó. De esta manera, Sofía Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro se lanzan a un proyecto que, polémico o no, confirma que las nuevas narrativas digitales llegaron para quedarse.

NB