Mirtha Legrand es una de las figuras más admiradas en la televisión argentino. La Chiqui se consagró como la reina de los almuerzos con invitados especiales todas las semanas. Uno de los momentos más recordados en la actualidad fue cuando fue amenazada en plena conversación con Fernando Peña.

Así fue el día que Fernando Peña le apuntó con un arma a Mirtha Legrand

La abuela de Juana Viale encontró su lugar en la TV como la anfitriona de almuerzos y cenas lujosas donde la persona invitada es el tema principal del programa. Sus preguntas sin cuidado y su mirada penetrante son dos aspectos fundamentales de su personalidad que invitaban a los televidentes a mirarla.

Sin embargo, hubo un momento en donde las cosas se dieron vuelta y fue Legrand quien sufrió un ataque en sus estudios. La Chiqui estaba conversando con Fernando Peña, un periodista y actor uruguayo con una personalidad muy distinta a la conductora, cuando quiso llevar su programa al lado teatral y sacó un arma en plena trasmisión.

El invitado sacó el arma de abajo de la mesa y apuntó directamente Mirtha, cuya reacción fue quedar completamente paralizada ante lo que estaba sucediendo. "Que horror", expresó La Chiqui, a lo que Peña respondió que era para darle teatro al programa para no dar lugar a las críticas de los televidentes.

A pesar de que la Mirtha Legrand resaltó que para ella el programa fue "Encantador" y que "Yo no soy así" respecto a generar teatro falso bajo su conducción, Fernando Peña replicó "Yo soy así" y se llevó el arma a la boca. El almuerzo continuó como si nada y la relación de los colegas no se vio afectada.