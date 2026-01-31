El Cholo Simeone y Carla Pereyra apuestan a un millonario negocio inmobiliario en España

Diego “Cholo” Simeone y Carla Pereyra suelen compartir en algunas portadas de revistas su maravilloso matrimonio y la hermosa familia que formaron juntos. Sin embargo, un medio reconocido de España dio a conocer un dato poco conocido sobre la pareja, el cual tiene que ver con su costado empresarial y su millonario patrimonio.

Cómo es el exitoso negocio que tienen el Cholo Simeone y Carla Pereyra

Diego “Cholo” Simeone y Carla Pereyra construyeron una historia en común que ya supera la década. A lo largo de los años, la pareja también encontró un punto de encuentro en el mundo de los negocios, donde lograron consolidar una sociedad sólida y estratégica. Juntos supieron diversificar intereses y apostar por inversiones de gran escala, así lo confirmó la revista Vanitatis.

Según contó, su empresa más importante es Carpersim SL, la cual está orientada a la promoción y compraventa de inmuebles. Este emprendimiento se transformó en el eje central de su patrimonio empresarial y en una pieza clave de su crecimiento económico. Tal es así que el volumen total de activos de la sociedad, sumado al valor del inmovilizado material, alcanza los 39,7 millones de euros. Esta cifra posiciona a a la firma como la más relevante dentro del entramado financiero de la pareja.

El Cholo Simeone y Carla Pereyra

La revista española también explica que su éxito tiene que ver con el extenso portafolio inmobiliario. El Cholo Simeone y Carla Pereyra son propietarios de 180 apartamentos y siete edificios ubicados en Madrid, una de las plazas más codiciadas del mercado español. Estos inmuebles generan ingresos constantes a través de una plataforma de alquiler.

Sin embargo, no es la única empresa que está entre sus manos ya que en 2024 fundaron Tres Cantos 1415, con la que realizaron la compra de un terreno de una hectárea, donde harán 140 apartamentos y dos edificios para poder aumentar su patrimonio. De esta manera, el Cholo Simeone y Carla Pereyra apuestan a un millonario negocio inmobiliario en España.

La historia de amor del Cholo Simeone y Carla Pereyra

El vínculo entre el Cholo Simeone y Carla Pereyra comenzó de manera casual, más precisamente en un restaurante de Madrid, y continuó poco después con una primera cita en un cine de la ciudad. Desde aquellos primeros encuentros, la conexión fue inmediata y ambos sintieron que el camino juntos era inevitable.

Carla Pereyra y el Cholo Simeone junto a sus hijas

Con el correr del tiempo, la relación se afianzó tanto en lo personal como en lo familiar. En 2016 nació Francesca, la primera hija de la pareja, un acontecimiento que marcó un antes y un después en sus vidas. Tres años más tarde, en 2019, llegó Valentina, completando así una familia que creció en armonía y bajo un perfil cuidado.

Ese mismo año, El Cholo Simeone y Carla Pereyra decidieron sellar su historia de amor con una boda íntima, rodeados de sus seres queridos. El casamiento fue la confirmación de un proyecto compartido que iba mucho más allá de lo sentimental y que se apoyaba en valores comunes, compromiso y visión de futuro.