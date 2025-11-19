Una por una, todas las fotos de la "última escapada" romántica de Emilia Ferrero y Julián Álvarez antes que nazca su hijo

El próximo 2026 será un año lleno de emoción para Julián Álvarez quien no solo volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la Selección Argentina para el Mundial de México-Estados Unidos-Canadá, sino que, además, se convertirá en padre por primera vez junto a su novia Emilia Ferrero. La pareja suele mostrarse de lo más enamorada y disfrutando de los momentos que tienen juntos. Es así que, a pocas semanas de la llegada de Amadeo, los tortolitos hicieron su “última escapada” romántica.

Así son las vacaciones de Emilia Ferrero y Julián Álvarez

Julián Álvarez y Emilia Ferrero están viviendo uno de los momentos más felices de su vida con la inminente llegada de su primer hijo. Más enamorados que nunca y velando por los momentos compartidos juntos, la joven pareja viajó a unas exclusivas playas de Alicante, al sur de España, donde aprovecharon a descansar unos días antes de que se agrande la familia.

Con postales donde se los muestran sumamente cómplices y unidos, el futbolista del Atlético de Madrid y la influencer compartieron algunas de las fotografías más significativas del viaje. Para ello, cada uno utilizó sus redes sociales. “Días de relax”, escribió la araña en su cuenta personal de Instagram superando en cuestión de minutos más de un millón de likes.

Por su parte, la creadora de contenidos apeló a la emocionalidad -propio de su estado- y señaló: “Última escapada antes de que llegue Amadeo. Los amo”. En cada una de las fotos que posteo la joven se puede ver cómo disfrutaron de una escapada romántica llena de calma y unión conyugal. Como era de esperarse, recorrieron descansaron en un hotel resort -all inclusive- con una vista privilegiada a la naturaleza del lugar y a la sofisticada zona de piletas. Además, aprovecharon para disfrutar de una gastronomía gourmet en un exclusivo restaurante reconocido por sus cortes de carne premium y la extensa bodega de vinos.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez muy enamorados

Tanto Julián Álvarez como Emilia Ferrero no ostentaron de los lujos que los rodean, sino que se vieron sumamente sencillos y espontáneos, reflejando el estado más puro de cómo están transitando estos momentos en pareja. No obstante, para sorpresa de todos sus seguidores, el delantero dedicó un tiempo a mirar fútbol.

Cabe destacar que su hermano, Agustín Álvarez, participa del torneo realizado por el Kun Agüero al que denominó -Copa Potrero- con su equipo Abuela Lala. Pese a la distancia y a los compromisos con el conjunto madrileño, el deportista lo apoyó prendiéndose a la transmisión desde su laptop.

Acostumbrada a que el entorno de su novio esté rodeado de la mística futbolera, Emilia retrató los instantes en el que la araña no se desprendía de la pancita mientras miraba el partido en vivo.

Finalmente, ambos posaron muy enamorados frente al espejo. Mientras ella buscaba el ángulo perfecto para la toma, él la tomaba suavemente de la cintura con la mano izquierda y, con la derecha, sostenía con orgullo el vientre de siete meses. Asimismo, coronó la instantánea con un tierno beso en la mejilla.

De esta manera, Julián Álvarez y Emilia Ferrero atraviesan este último trimestre de embarazo con los recaudos necesarios para preservar el bienestar de la mamá y del bebé, como así también, de los compromisos deportivos del futbolista. Los comentarios de apoyo y cariño en la web no se hicieron esperar: “Amadeo es socio n1 de Mi Abuela LaLa”, “Felicidades Chicos” y “Los quiero mucho ojalá algún día lo sepan. Ya viene Amadeo; sean muy felices”, fueron algunos de los cálidos comentarios que les dejaron los fanáticos.

