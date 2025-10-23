La sorprendente reacción de Valentina Cervantes entre los rumores de romance de Enzo Fernández y Julián Álvarez: "Parecen novios"

La amistad entre Enzo Fernández y Julián Álvarez se fue consolidando tras su paso por el Mundial de Qatar 2022, donde ambos compartían habitación en las concentraciones. La unión y la complicidad entre estos futbolistas hicieron que los usuarios en redes sociales comiencen a elaborar hipótesis entre ambos, a punto tal que muchos de ellos comenzaron a bromear sobre un supuesto “romance” entre las figuras de la Scaloneta. En este sentido, Valentina Cervantes habló de los sentimientos que le generan estos comentarios en la web.

Valentina Cervantes habló del “shipeo” entre Julián Álvarez y Enzo Fernández

Valentina Cervantes estuvo en Olga, el canal de streaming, donde habló de su paso por la cocina de MasterChef y su presente laboral, como así también reaccionó a los comentarios que vinculan a Enzo Fernández con Julián Álvarez. Con un gran sentido del humor, la influencer se sumó a las bromas acerca de su pareja y el delantero. "Me da gracia, yo también los cargo. Cuando están concentrando juntos y hacen llamada les digo: ‘Parecen novios ustedes’".

Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Asimismo, la cocinera amateur dejó de lado las especulaciones sobre malestares entre ella y el nueve de la Selección Argentina. “Nos llevamos súper bien. Mis hijos lo adoran. Para Olivia es como un tío”, contó orgullosa del entorno en el que se crían sus hijos. Además, brindó una perspectiva íntima del delantero: “Es una buena persona. Compartimos mucho con su familia y todos son divinos”.

La complicidad y el compañerismo entre ellos es tal que, cuando el jugador del Chelsea está concentrado y habla por videollamada con la madre de sus hijos, intenta hacerlo tratando de no molestar el descanso de la figura del Atlético de Madrid. “Capaz hago videollamada con Enzo y me dice que no puede, porque Juli está durmiendo”.

Cabe destacar que la amistad entre Enzo y Julián nació cuando la dupla formaba parte de River. Luego se fue afianzando cuando se transformaron en los seleccionados por Lionel Scaloni para formar parte del plantel campeón del mundo, donde compartieron momentos inolvidables rodeados por la gloria de conquistar la tan ansiada copa junto a sus familias y seres queridos.

Julián Álvarez y Enzo Fernández | Instagram

Para Valentina Cervantes que Enzo Fernández y Julián Álvarez mantengan un lazo fraternal la llena de satisfacción no sólo por el bienestar de su pareja, sino también la de sus hijos. De esta manera, queda en claro que, aunque las bromas en redes sociales estén a la orden del día, lo cierto es que ella misma admite que hace humor de esta inquebrantable relación que trascendió el plano profesional.

NB