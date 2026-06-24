Así fue gran festejo que le organizó Juana Repetto a Belisario, su segundo hijo: pelotero gigante, piñata mundialista y diversión

Juana Repetto volvió a demostrar que es una mamá dispuesta a celebrar a lo grande cada momento especial de sus hijos. En esta ocasión, la influencer compartió detalles del segundo festejo por el cumpleaños número 5 de Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. A través de las imágenes que publicó en sus redes sociales, dejó ver un verdadero mega evento en el que no faltaron la diversión, las sorpresas y una ambientación inspirada el clima mundialista.

Juana Repetto le organizó un mega cumpleaños a Belisario, su segundo hijo

Para Juana Repetto este fin de semana fue sumamente especial ya que su hijo Belisario cumplió 5 añitos. Si bien el domingo utilizó su propia casa como escenario para agasajar al nene, este martes 23 de junio organizó un segundo festejo que contó con divertidos juegos, un pelotero gigante, actividades recreativas para los más chiquitos y una decoración inspirada en el espíritu mundialista que atraviesa a todos los argentinos.

Cumpleaños de Belisario, el segundo hijo de Juana Repetto | Instagram

A través de una serie de imágenes y videos que compartió en su cuenta personal de Instagram, la actriz mostró en detalle un cumpleaños cargado de emoción. “Y llegó el último cumple de 5 del grupo. Es el más chiquito de su clase, imagínense el nivel de ansiedad que manejaba por este día que finalmente ¡llegó y fue divino! La pasamos todos bárbaro, los chicos disfrutaron de principio a fin y los adultos pudimos charlar y disfrutar también”, escribió entusiasmada en un video que publicó.

En estas tomas, se lo ve al niño disfrutar junto a sus compañeritos de cada una de las propuestas lúdicas que ofrecía el lugar que su mamá eligió para que experimente una experiencia única. En ellas, se lo ve subiendo escaleras, trepando niveles, dando la vuelta carnero en un pelotero XXL lleno de pelotas de color celeste, jugando con neumáticos de autos y hasta incluso haciendo actividades de rol, como las de mecánico, en un entorno pensado especialmente para estimular el juego y la diversión.

Cumpleaños de Belisario, el segundo hijo de Juana Repetto | Instagram

La doble temática de Juana Repetto

Atenta a cada necesidad de Belisario, Juana Repetto fusionó dos temáticas opuestas entre sí, pero que juntas fueron el escenario ideal para celebrar su cumpleaños número 5: el personaje Sonic junto con álbumes y bolsitas con figuritas del mundial. Además, agregó tatuajes, lápices mágicos hasta una piñata mundialista donde Sonic llevó puesta la camiseta de la selección argentina. “El furor absoluto que les dimos de regalo a cada uno de los invitados, un álbum del mundial personalizado con figus de cada uno de ellos para pegar”, señaló en el posteo.

Por su parte, la torta contó con un bizcochuelo alto recubierto con pasta fondant en color blanco y un aplique del personaje a lo largo. En la parte superior, agregó una velita fina en tono claro, llevando la atención a la temática propuesta. Al costado, unas galletitas de vainilla con la cara del simpático erizo azul, que terminaron de completar la estética de la mesa dulce. Como telón de fondo, se pudo observar una cortina metalizada roja, acompañada por una frondosa guirnalda de globos circulares y en forma de estrella, en distintos colores, junto al número 5 en tono azul.

Cumpleaños de Belisario, el segundo hijo de Juana Repetto | Instagram

Cabe destacar que, al igual que ocurrió el fin de semana, Sebastián Graviotto, papá de Belisario, se hizo presente en el festejo y junto a Juana Repetto se mostraron unidos en pos del bienestar del niño. Así, entre un clima de fiesta, risas, juegos para los más chiquitos y una torta pensada para agasajar a su segundo heredero, la influencer compartió detalles de una fiesta cargada de amor, junto a sus hermanos, amiguitos y sus seres queridos. "Ayer todo divino", concluyó orgullosa.