Agus Gandolfo deslumbró con su look monocromático para visitar a Lautaro Martínez en la concentración

Agus Gandolfo no deja nada librado al azar. En medio de la concentración de la selección argentina, la empresaria y sus hijos, Nina y Theo, visitaron a Lautaro Martínez por el Día del padre. En este marco, las redes sociales se transformaron en el eco fashionista de los looks con el que sorprendieron al delantero de la Scaloneta, demostrando que el estilo puede acompañar incluso los momentos más especiales e íntimos.

El look monocromático de Agus Gandolfo para ver a Lautaro Martínez

Agus Gandolfo, Nina y Theo Martínez ya se encuentran en Dallas para presenciar un nuevo partido de la selección argentina. A través de las historias de 24 horas de su cuenta de Instagram, la influencer compartió algunas imágenes de su estadía en la ciudad de Texas, donde se encuentra concentrado el futbolista. Con motivo de visitarlo sólo unos minutos y saludarlo por el Día del padre, lució un deslumbrante look resort chic​ monocromático que se robó todas las miradas.

El look monocromático de Agus Gandolfo en Dallas | Instagram

“Hoy hubo outfit check y derecho a abrazar un rato a papá”, escribió con orgullo sobre un video en el que se la ve desfilando en el cuarto del hotel donde se hospeda juntos a los niños. En este marco, Agustina optó por llevar un conjunto veraniego compuesto por dos prendas: un top con volados y un short de tiro alto, todo en tono beige. Este outfit le permitió transmitir sensualidad y elegancia sin mostrar de más.

La parte superior del conjunto se destacó por un top corto y ajustado, de finas tiras y pronunciado escote. A la altura del busto, un delicado volado aportó movimiento y profundidad visual, sumando un detalle femenino sin resignar elegancia ni sensualidad. Por su parte, el pantalón sastrero de corte corto remarcó su silueta y reforzó el equilibrio perfecto entre sofisticación y frescura que caracterizó todo el estilismo.

Además, sumó un bolso de manos en color marrón claro, lentes de sol y unas sandalias con plataformas en tono claro que acompañó a la propuesta cromática de un conjunto. Cada accesorio estuvo cuidadosamente elegido para complementar un estilismo pensado para sorprender desde la sutileza, sin necesidad de recurrir a excesos. Los niños, por su parte, vistieron remeras claras de algodón y shorts compuestos por telas suaves y caída fluida, permitiéndoles comodidad y frescura ante las elevadas temperaturas. Asimismo, utilizaron calzado de goma, fabricadas en espuma de resina liviana, que aportaron comodidad a sus pequeños piecitos.

Agustina Gandolfo junto a sus hijos Nina y Theo | Instagram

La sorpresa de los hijos de Agus Gandolfo a Lautaro Martínez

En las postales que deslizó en su perfil, Agus Gandolfo capturó el momento exacto en el que Nina y Theo miraban con atención una serie de fotos que estaban en el interior de una bolsa de regalos. Cada una de estas imágenes correspondían a una situación familiar entre los niños y el atleta, poniendo el acento en lo verdaderamente importante: el vínculo entre Lautaro Martínez y sus herederos.

También, le dedicó unas cálidas palabras de manera virtual. Mediante la conformación de una toma con cuatro fotos emblemáticas de ellos cuatro juntos, Agustina escribió: “Feliz día papi. Siempre con vos donde sea. Gracias por todo lo que hacés por nosotros. Te amamos”. Aunque la joven de 31 años evitó mostrar la intimidad de la concentración de su marido, este reencuentro, dejó en claro el fuerte vínculo que los une y el acompañamiento constante que mantiene con el goleador en cada etapa de su carrera.

De esta manera, Agus Gandolfo vive la fiebre mundialista sin dejar de lado su pasión por la moda. Con un espectacular look monocromático de impronta veraniega, la empresaria volvió a robarse todas las miradas de sus seguidores y demostró que el estilo también puede ser protagonista en medio de la efervescencia mundialista. Un estilismo casual chic elevado por accesorios simples y de impronta femenina.