Sebastián Graviotto le arregló el baño a Juana Repetto y su respuesta lo descolocó: "Padre separado"

Juana Repetto y Sebastián Graviotto están separados desde hace más de un año. En medio de este tiempo, se convirtieron en padres de Timoteo, el segundo hijo de la expareja y el tercero de la influencer. A pesar de la ruptura, ambos lograron construir una relación cordial, siempre priorizando el bienestar de los niños. Prueba de ello fue un reciente video compartido por el propio instructor de esquí, en el que se lo ve realizando arreglos en el baño de la casa de la madre de sus retoños. Junto a las imágenes, también compartió una sentida reflexión sobre el vínculo que mantienen tras la separación.

Sebastián Graviotto ayudó a Juana Repetto con la reparación de su baño de “invitados”

Desde que se separó de Sebastián Graviotto, Juana Repetto vive sola junto a los tres menores: Toribio, Belisario y Timoteo. No obstante, en reiteradas oportunidades se los pudo ver a ambos compartir juntos diversos momentos en la vida de los chicos. En este caso, el cumpleaños de Beli que hoy 20 de junio cumplió 5 años. Al llegar al hogar de su exesposa, el deportista se topó con que uno de los toilettes estaba averiado. Es por esta razón que se ofreció a repararlo. “Padre separado: Vine tempranito al cumple de Beli. Entro al baño y veo que el coso que sostiene el papel estaba medio desarmado. Y no sé… no pude verlo así. Pensé ´esto en dos minutos lo arreglo´. ¡Error!”, comenzó diciendo en la descripción de un video que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Sebastián Graviotto, Juana Repetto | Instagram

Sin embargo, lo que parecía ser un arreglo simple pronto se transformó en un desafío impensado, que lo llevó a idear una solución tan ingeniosa como la de un profesional de la plomería. “Veinte minutos después estaba en cuero, transpirado, con los brazos metidos atrás del inodoro, renegando como si estuviera haciendo una obra en casa”, reveló poniendo en relieve sus destrezas y conocimientos.

Sebastián Gravitto arreglando el baño de Juana Repetto | Instagram

La inesperada respuesta de Juana Repetto a Sebastián Graviotto

Luego de varios minutos de estar lidiando con el arreglo del baño de “invitados”, Sebastián Graviotto comunicó su hazaña a Juana Repetto y su respuesta lo descolocó. “Pero quedó. Así que, orgulloso de mi trabajo de plomero, esperando aunque sea un ´gracias´, fui a dar la noticia de que había arreglado el baño sin que nadie me lo pidiera, la respuesta fue la de siempre…”, expresó sin brindar detalles de las palabras de la creadora de contenidos.

Lejos de mostrar enojo o algún malestar, el exparticipante de Gran Hermano reflexionó acerca del vínculo que construyó con la hija de Reina Reech y de Nicolás Repetto. “Y me hizo reír porque, más allá de las diferencias y de que la vida nos llevó por caminos distintos, hay cosas que está bueno que no cambien. Porque separarse no significa romper todo", manifestó.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a sus hijos | Instagram

Si veo algo roto y puedo dar una mano, la doy”, sostuvo. Finalmente, concluyó con satisfacción: “Y si encima me ligan una gastada, mejor… significa que todavía nos podemos reír de las mismas cosas. Aunque sea con un inodoro de por medio”. Por su parte, varios seguidores aprovecharon la publicación para bromear sobre una posible “reconciliación”, tal como ocurrió cuando Juana anunció su tercer embarazo. Otros, en cambio, destacaron el gesto de Sebastián y celebraron la buena relación que mantienen en beneficio de sus hijos.

Sebastián Graviotto volvió a demostrar que, más allá del fin de su relación con Juana Repetto, ambos lograron construir un vínculo basado en el respeto, la colaboración y el bienestar de sus hijos. Ya sea resolviendo imprevistos domésticos o compartiendo momentos especiales con los niños, la expareja volvió a dejar en claro que su relación como papás separados gira en torno a gira en torno a la crianza compartida, el acompañamiento mutuo y la prioridad absoluta de ver crecer felices a sus hijos.