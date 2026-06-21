Juana Repetto y Sebastián Graviotto volvieron a demostrar que priorizan el bienestar de sus hijos por encima de todo. A pesar de haberse separado meses atrás, ambos compartieron un momento muy especial al celebrar juntos el cumpleaños número cinco de Belisario.

Juana Repetto y Belisario Graviotto

Así fue el cumpleaños de Belisario, el hijo de Juana Repetto: temática mundialista y un divertido detalle en su torta

La actriz mostró en sus redes sociales algunos de los momentos más tiernos del día, que comenzó de manera íntima junto a sus tres hijos. Belisario recibió su nuevo año rodeado por su mamá y sus hermanos, Toribio —el hijo mayor de Juana— y Timoteo, el bebé que tuvo junto al deportista tras su separación. Más tarde llegó el gran festejo familiar, donde también estuvo presente el ex participante de Gran Hermano 2007.

Las imágenes reflejaron una postal muy valorada por sus seguidores: los cinco compartiendo con alegría el cumpleaños de Belisario. El encuentro reunió además a familiares y amigos del pequeño, que disfrutó de una fiesta completamente inspirada en el fútbol y la selección argentina.

Así fue el cumpleaños de Belisario, el hijo de Juana Repetto

La decoración estuvo atravesada por los colores celeste y blanco y guiños mundialistas. Uno de los rincones más llamativos fue el espacio destinado a las fotos familiares ya que allí se instaló una cortina metalizada en tonos celeste y plateado, junto a globos temáticos y carteles futboleros que sirvieron de marco para las postales del festejo.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la torta personalizada de Belisario. Cubierto con crema blanca, estaba decorada con pelotas de fútbol, estrellas plateadas y una imagen del propio cumpleañero con anteojos de sol y un gorro de colores. Debajo de su foto, un pequeño cartel completaba la propuesta con la frase "Feliz Cumple".

La divertida torta de Belisario Graviotto

Por otro lado, la mesa dulce del festejo de Belisario con su mamá y sus dos hermanos también mantuvo la estética mundialista. Hubo vasos albicelestes y un adorno con el Sol de Mayo acompañado por la frase "Elijo creer", una de las consignas más recordadas por los fanáticos durante la consagración del Mundial de Qatar 2022.

Además, en una de las paredes se destacaba una gran guirnalda con la inscripción "Feliz cumple", acompañada por banderines de la AFA, camisetas albicelestes y una divertida caricatura de Lionel Messi, el máximo ídolo de la Scaloneta.

Belisario Graviotto junto a su mamá y sus hermanos

De esta manera, Belisario Graviotto celebró sus cinco años rodeado de amor, junto a sus padres, sus hermanos y todos sus seres queridos, en una fiesta que tuvo al fútbol y la selección argentina como protagonistas.