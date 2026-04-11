Así fue el íntimo cumpleaños de 40 de Fernando Gago: torta con los colores de Boca y rodeado de su familia

Tras celebrar el bautismo de su hijo Joaquín en febrero pasado, Fernando Gago compartió otro momento muy importante junto a su familia: su cumpleaños número 40. El exjugador y actual director técnico de Universidad de Chile fue protagonista de una noche cargada de emoción, alegría y festejo.

Verónica Laffitte compartió las fotos del cumpleaños de Fernando Gago

En un clima íntimo y rodeado de amor, Fernando Gago celebró sus 40 años junto a su pareja, Verónica Laffitte, y su hijo Joaquín, de apenas cinco meses. Lejos de grandes eventos, el exfutbolista eligió un evento familiar, donde los detalles personales llamaron la atención de los presentes.

Las imágenes del momento fueron compartidos por Verónica Laffitte mediante su cuenta de Instagram, las cuales reflejan la felicidad del padre de su hijo. En un ambiente tenue, con iluminación cálida y un estilo moderno, Fernando Gago posó sonriente alrededor de la mesa junto a ella y su pequeño. En una de las fotos, él sostiene en brazos a su hijo, mientras la odontóloga se inclina con complicidad hacia ellos, formando una postal tierna y relajada.

La tierna postal familiar del cumpleaños de Fernando Gago

Para muchos usuarios no pasó desapercibido que en la foto familiar no se encontraban Mateo, Antonella y Daniele, los hijos que tuvo Fernando Gago con la extenista Gisela Dulko. Lo cierto es que esta decisión de no mostrarlos públicamente junto a él podría estar vinculada al perfil bajo que mantienen los chicos en las redes sociales. De hecho, en otros posteos aparecen con sus rostros tapados con emojis de corazones.

La tierna postal familiar del cumpleaños de Fernando Gago

El detalle del cumpleaños de Fernando Gago que cautivó a los usuarios

Otro de los momentos capturados muestra a Fernando Gago posando feliz junto a Joaquín y Verónica Laffitte, una escena que mezcla ternura y celebración. El bebé, vestido con un conjunto claro, se roba todas las miradas con su look y su pose mirando a cámara.

La tierna postal familiar del cumpleaños de Fernando Gago

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención en el cumpleaños número 40 de Fernando Gago fue la torta: fiel a su pasión por Boca Juniors, el pastel estuvo decorado en tonos azul y amarillo, los colores característicos del club. Con un diseño sencillo pero significativo, se convirtió en un guiño perfecto a su identidad futbolera y a su historia de amor. "Feliz cumpleaños amor", decía el diseño que mandó a realizar Verónica Laffitte especialmente para su pareja.

En su publicación de Instagram, ella comentó, súper enamorada, junto a las fotografías: "Un cumple muy especial. Feliz en tu día mi vida". En resumen, así fue el íntimo cumpleaños de 40 de Fernando Gago: torta con los colores de Boca y rodeado de su familia en un ambiente relajado y sofisticado.