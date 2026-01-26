Así fue la brutal pelea entre Dolores Fonzi y Natalie Portman: celos, golpes y persecución

En 2006, Natalie Portman atravesaba una fuerte crisis sentimental con Gael García Bernal, su entonces pareja. Los rumores que circulaban en la Argentina sobre un presunto vínculo del actor mexicano con Dolores Fonzi llegaron rápidamente a Estados Unidos y encendieron las alarmas en la actriz, que decidió viajar a Buenos Aires para enfrentar la situación.

Dolores Fonzi y Natalie Portman

La llegada de Natalie Portman no pasó desapercibida. En ese contexto, se produjo un episodio que marcaría para siempre la relación entre actrices y que incluyó una agresión física que nunca fue desmentida.

El brutal cruce entre las actrices

Según reconstrucciones posteriores, el conflicto escaló durante los días en los que la actriz permaneció en Buenos Aires. En medio de la presión mediática y los rumores de infidelidad, se produjo un cruce directo entre Natalie Portman y Dolores Fonzi que terminó con una bofetada por parte de la protagonista de El cisne negro.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal

Tras el escándalo, Natalie Portman y García Bernal se alejaron de la escena pública y viajaron juntos a la Patagonia con la intención de recomponer la relación. El intento duró poco: el romance terminó ese mismo año y el episodio quedó asociado al quiebre definitivo, tanto sentimental como mediático. Al poco tiempo, el actor y Dolores Fonzi confirmaron su vínculo.

Natalie Portman sobre Dolores Fonzi

Casi veinte años después, el vínculo entre ambas volvió a quedar bajo la lupa, pero desde un lugar completamente distinto. En el marco de la promoción de su nueva película The Gallerist y tras conocerse las nominaciones a los Premios Oscar 2026, Natalie Portman se refirió públicamente a la falta de reconocimiento a las mujeres directoras dentro de la industria cinematográfica, mencionando el reciente trabajo de Dolores Fonzi.

“Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres”, expresó la actriz, y mencionó de forma explícita Belén, el largometraje argentino dirigido por Dolores Fonzi que quedó fuera de la terna internacional. Al analizar las nominaciones, Natalie Portman fue contundente: “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer”. Sus palabras no sólo pusieron en valor el trabajo de la actriz, sino que funcionaron también para ponerle punto final a uno de los escándalos más comentados de la década de los dos mil.