Belén, la película argentina seleccionada para el Oscar, llega al streaming: cuándo y dónde verla

Belén es la segunda película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. La célebre actriz, que desplegó su faceta como directora dentro de la industria audiovisual, llegó a formar parte del Festival de San Sebastián y logró un lugar en preselección de las nominaciones de los Premios Oscar 2026 a Mejor Película Internacional. Tras su paso por las salas de los cines del país, ahora, este largometraje desembarca en una reconocida plataforma de streaming en búsqueda de consolidarse como uno de los films más imponentes de los últimos años, ya que aborda una de las problemáticas más sensibles: la criminalización del aborto.

Dolores Fonzi le da luz a un caso que estremeció al país: Somos Belén

Luego de darle vida a Blondi, su primera producción cinematográfica, ahora Dolores Fonzi vuelve a incursionar en la figura de la mujer en la actualidad, dándole visibilidad a uno de los casos judiciales más emblemáticos del país con su película Belén. La producción se inspiró en el libro Somos Belén de Ana Correa en el que se narra la historia real de una joven que fue criminalizada en Tucumán por tener un aborto espontáneo. A medida que avanza el juicio, las irregularidades y la lucha incansable de la abogada defensora hace que trascienda las fronteras internacionales llegando hasta las áreas más importantes de los Derechos Humanos.

Dolores Fonzi en Belén | Instagram

Este caso marcó un precedente en el sistema judicial argentino por la lucha de los derechos reproductivos tanto en Argentina como en Latinoamérica, ya que Julieta estuvo presa por un período de dos años. El guion fue escrito por la propia Dolores Fonzi junto a Laura Paredes, cuya producción estuvo a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin y Diego Copello en producción ejecutiva. Asimismo, cuenta con la participación estelar de un elenco de primer nivel de la mano de Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín y César Troncoso.

Dolores Fonzi en Belén | Instagram

Dolores Fonzi desembarca con Belén en el streaming

Tras su paso por los principales cines del país, Belén llega este 14 de noviembre a Prime Video, donde estará disponible en 240 países. De esta manera, el largometraje creado por Dolores Fonzi pretende llegar a cada rincón del planeta con una historia que interpela y emociona no solo por la resistencia frente a un sistema judicial conservador, sino también por la sororidad, la resistencia y la lucha de las mujeres por la autonomía de sus cuerpos y de sus decisiones.

De acuerdo al testimonio de sus creadores, se “invita a mirar el dolor de frente, pero también a celebrar la fuerza de quienes no se rinden”. "Si falta una, es como si faltáramos todas. Belén, llega este 14 de noviembre a Prime Video", anunció con bombos y platillos Dolores Fonzi en su cuenta personal de Instagram.

De hecho, Belén se embarca en la carrera hacia la estatuilla dorada. Cabe destacar que el primer gran hito será conocer si logra ingresar al grupo de las 15 producciones internacionales preseleccionadas, cuya lista se revelará el 16 de diciembre de este año. Si supera este filtro, el camino continuará hasta el 22 de enero de 2026, fecha en la que la Academia de Hollywood hará públicos los nombres de las candidatas finales. La gran noche de premiación se celebrará el 15 de marzo de 2026, teniendo como escenario el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles.

Con la llegada a Prime Video, Belén, de la mano de Dolores Fonzi, va en búsqueda de presentar una ficción de calidad basada en hechos reales con una marcada inclinación por hacer valer y poner en agenda pública los derechos de las mujeres. A su vez, desenmascarar un sistema judicial patriarcal lleno de prejuicios contra el aborto y la reproducción. Una historia que pretende generar emoción y empatía, como así también generar conciencia.

