La película argentina Belén quedó afuera de los Oscar y la reacción de Dolores Fonzi se viralizó: "Bye bye"

El anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2026, en su edición número 98, tenía en vilo al cine argentino y, en particular, a Dolores Fonzi. Su película Belén, que había sido una de las 15 preseleccionadas para competir por la estatuilla de Mejor Película Internacional, finalmente no logró ingresar entre las cinco nominadas oficiales.

Belén quedó afuera de la nominación para los Oscar 2026

En su cuenta de Instagram, Dolores Fonzi compartió su reacción con sus seguidores: “Bye bye Oscar!” acompañado de dos videos que resumieron cómo vivió ese momento junto a su familia.

En el primero se la ve pedaleando en bicicleta por Los Ángeles, la ciudad que cada año se viste de gala para la ceremonia. En el segundo, mucho más íntimo, se la ve en el comedor con sus hijos mirando la transmisión de las nominaciones: una expresión de decepción, un beso a la mano de uno de sus hijos y el gesto de cortar la filmación.

Un momento real y transparente en medio de la espera por los Oscar

La cineasta no ocultó su reacción y optó por mostrarse tal como fue: humana y reflexiva. Más allá de la noticia oficial, su mensaje transmitió gratitud por el camino recorrido y una actitud positiva, lejos de la frustración exagerada que suelen mostrar muchas figuras del espectáculo.

Belén, una película que se consolidó internacionalmente más allá de los premios Oscar.

La transmisión en vivo de los nominados reveló que producciones de Brasil, Francia, Noruega, España y Túnez quedaron finalmente en la competencia por el Oscar a la Mejor Película Internacional, dejando a Belén en el camino.

Lo que sí logró Belén fue posicionarse desde diciembre entre las candidatas preseleccionadas, una instancia ya valorada por el cine argentino como un reconocimiento internacional importante.

El apoyo de Griselda Siciliani, Carla Peterson y Mercedes Morán

Tras su publicación, el posteo de Fonzi se llenó de mensajes de cariño y apoyo no solo de seguidores, sino también de colegas del mundo del espectáculo. Figuras como Griselda Siciliani, Malena Pichot, Delfina Chaves, Leticia Brédice, Carla Peterson y Mercedes Morán expresaron su admiración por el trabajo realizado.

“¿Quién te conoce, Oscar? Aguante Belén”, escribió uno de sus seguidores destacados, mostrando la amplitud del respaldo que recibió la directora.

Este apoyo popular y profesional reafirma la idea de que, aunque la Academia de Hollywood no haya elevado Belén a la terna final, la película ya ocupa un lugar importante en la conversación del cine internacional. Más aún cuando sigue sumando reconocimientos en circuitos como los Premios Goya, donde competirá por Mejor Película Iberoamericana.

Para Fonzi, la carrera de Belén no se define por un premio o por un rechazo. La obra, inspirada en un caso real, fue aplaudida por su sensibilidad narrativa y compromiso con temáticas profundas, y su presencia en festivales y premiaciones demuestra el alcance del proyecto.

Belén, la película que llevó al cine argentino a la conversación internacional durante la temporada de premios

La directora no solo asumió roles detrás de cámara, sino que también protagonizó la película, aportando una mirada intensa y personal a una historia que ya ha generado debate y reflexión. Ahora, el foco se traslada a los Premios Goya 2026, donde Belén aspira a continuar su recorrido de orgullo argentino en el cine iberoamericano.

