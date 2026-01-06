Dolores Fonzi brilló con un look sastrero total black: elegancia y sofisticación en Los Ángeles

Dolores Fonzi participó de los Critics Choice Awards 2026, que se llevó a cabo en Los Ángeles, con su exitosa película Belén. La misma se encontraba nominada como Mejor Película de habla no inglesa, por lo que la artista se hizo presente y pasó por la alfombra roja, donde deslumbró con su look sastrero total black.

Conjunto en clave glam: Dolores Fonzi elevó la sastrería clásica en los Critics Choice Awards 2026

Dolores Fonzi representó a la Argentina en los Critics Choice Awards 2026, que tuvieron lugar el pasado domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Monica. Estos galardones marcaron el primer gran evento de la temporada de premios en Hollywood y funcionaron como un termómetro certero de cara a los Óscar.

Belén, la película dirigida por la actriz estuvo nominada a Mejor Película de habla no inglesa. Sin embargo, la ganadora fue El agente secreto, el film de Brasil que se estrenará el 26 de febrero en nuestro país y que ya es una de las favoritas por los críticos de cine. Este resultado afectó a la producción nacional y habría sido de gran ayuda para pasar la lista de 15 precandidatos al listado definitivo de cinco nominados a los Óscar en ese rubro, que se dará a conocer el 22 de enero.

Dolores Fonzi

Antes de ingresar a la ceremonia, Dolores Fonzi pasó por la alfombra roja y dejó a todos deslumbrados con su conjunto en clave glam: saco negro de corte recto y solapa clásica, que llevó cerrado, y pantalón palazzo en el mismo tono. Este look sastrero de impronta clásica y elegante es ideal para una alfombra roja y, además, se adaptó perfectamente a su estilo. Para elevarlo, Dolores Fonzi sumó un aire glamoroso y llevó una camisa oscura de seda que posee un diseño estampado en tonos marrones. Esta pieza rompió con la monocromía de su traje y aportó un guiño moderno y relajado a su outfit.

El accesorio súper chic que potenció el look de Dolores Fonzi en los Critics Choice Awards 2026

En cuanto a los accesorios elegidos por Dolores Fonzi para su look monocromático con detalles glam, la directora de cine optó por aros argolla de tamaño mediano y con rayas negras, collar con pequeñas perlas y varios anillos delicados, que completan el estilismo sin recargarlo.

El toque de color llegó con una cartera de mano en tono mostaza y confeccionada en cuero. Este complemento súper chic de forma redonda, compacta y con manijas cortas no pasó desapercibida ante los ojos de los fotógrafos que se encontraban en el lugar. Sin lugar a dudas, su tamaño y tonalidad contrastan con la sastrería del traje, convirtiéndola en el detalle protagonista del look.

Dolores Fonzi

Para acompañar su vestimenta, la actriz se mantuvo fiel a su estética relajada: cabello recogido con flequillo pronunciado y abierto, y maquillaje "soft glam". Esta tendencia en makeup busca realzar la belleza natural con un acabado luminoso y sofisticado logrado con pocos productos cosméticos.

De esta manera, Dolores Fonzi brilló con elegancia y sofisticación en su paso por Los Ángeles al llevar un look sastrero total black y un accesorio jugado, una propuesta atemporal y de gran personalidad que se llevó todas las miradas en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026.